Ako ste u Dubravi ili Sesvetama, ovo morate znati: Danas ponovno počinju radovi kod Branimirove, evo regulacije

​Oni koji jutros planiraju ići prema Dubravi ili Sesvetama mogli bi imati problema u prometu. Kako smo jučer najavili kopat će se ponovno raskrižjem Zagrebačke ceste i Ulice kneza Branimira, i to od subote od 7,00 sati. Iz gradske uprave najavljuju da bi zbog toga do ponedjeljka u 4 sata trebao biti vrlo otežan promet.



Zbog izgradnje 1. etape produžene Ulice kneza Branimira, od Zagrebačke ceste do Brestovečke, dakle, potrebno je izvesti radove na prespoju i zamjeni semaforskih uređaja koji se nalaze u samom raskrižju, javljaju u Gradu.

Promet će se odvijati suženim dijelom kolnika (u smjeru istok - zapad i obrnuto jednim prometnim trakom) odnosno u nekim smjerovima bit će onemogućen. Zabranjeno će biti prometovanje iz Zagrebačke ceste u Ulicu kneza Branimira (smjer istok - jug), kao iz Ulice kneza Branimira prema ulici Dubrava (smjer jug - zapad).

Kako bi se na raskrižju izbjegla dodatna zagušenja, predlažemo sljedeće obilazne pravce:

iz smjera istok: Zagrebačka – Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Heinzelova – Ulica kneza Branimira i obratno. Iz

iz smjera zapad: Dubrava – R. Škrnjuga – Ulica kneza Branimira – Aleja Javora – Platana – Čulinečka – Slavonska avenija – Ljudevita Posavskog – Zagrebačka.

Od drugih izmjena u prometu, iz Grada su također najavili da će ovog vikenda zbog radova biti zatvorene dvije prometnice, i to Gajeva od Mihanovićeve do Ulice Baruna Trenka razdoblju od 10 do 14 sati, te Ulica Ivana Gundulića na dijelu od Varšavske do Iilice. Potonja će ulica biti zatvorena od jutros u 7 sati do nedjelje u 17 sati, i to zbog montaže građevinskog krana.

