Žuto upozorenje za nekoliko regija: Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena

Stigla je najavljivana promjena vremena. Noćas je u većini unutrašnjosti padala kiša, a za danas se najavljuje grmljavinsko nevrijeme zbog čega je za nekoliko regija upaljen žuti meteoalarm. Na snazi je žuto upozorenje za osječku, zagrebačku, karlovačku i riječku regiju zbog grmljavinskog nevremena koje će donijeti izraženije pljuskove praćene pojačanim vjetrom.

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - upozorava DHMZ.

Vrijeme će danas biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz promjenljivu naoblaku mjestimice će padati kiša, a poslijepodne će lokalno biti izraženijih pljuskova s grmljavinom praćenih i pojačanim vjetrom. Najviše sunčana vremena očekuje se duž dalmatinske obale. Puhat će većinom umjeren jugozapadni i zapadni vjetar koji će u noći oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19 °C.

Sutra smirivanje vremena. Prijepodne djelomice sunčano, zatim umjereno do pretežno oblačno. Pritom je u Gorskom kotaru poslijepodne moguć izolirani pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u Dalmaciji mjestimice i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša dnevna od 16 do 21 °C.

- Sljedećih dana na kopnu uglavnom suho te djelomice sunčano, pa i sunčanije, uz slab do umjeren, u petak povremeno i jak jugozapadni vjetar. Jutra će biti svježija, a dnevna temperatura u postupnom porastu. Na Jadranu pretežno sunčano, a oblačnije još u srijedu kad na sjevernom dijelu ponegdje može pasti malo kiše. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar uz postupni porast temperature zraka - prognozirala je za HRT dipl. ing. Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a mogući su i odroni, upozoravaju pak u utorak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK) napominjući i kako su zbog vjetra u prekidu neke katamaranske i trajektne linije. Zbog vjetra, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina) na državnim cestama DC1 Vaganac-Ondić i DC217 između mjesta i graničnog prijelaza Ličko Petrovo Selo.

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoren je izlazni krak čvora Orehovica iz smjera Zagreba u smjeru Trsata i centra Rijeke. Obilazak s autoceste A6 je preko čvora Čavle, a s autoceste A7 preko čvora Rijeka istok. Zbog vjetra, u prekidu je trajektna linija Ubli-Vela Luka-Split, katamaranska linija Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Hvar-Split, Jelsa-Bol-Split, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.

