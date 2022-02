Žumberački uskoci, specijalci i diverzanti: Naselili su ih na planinu kod Zagreba samo da bi za njih ratovali

Gradić je to u blizini turske granice. Ovdje, u Bihaću, tridesetih godina 16. stoljeća okupljali su se kršćani spremni prijeći u krajeve slobodne od osmanske vlasti.



Sve do tad Turci su, otkako je Bosansko kraljevstvo palo u turske ruke 1463., s tamošnjim kršćanima postupali "dosta dobro", prema riječima biskupa Janka Šimraka. No nakon što su osvojili veći dio Hrvatske, počeli su ih još više teretiti. Dječaci oteti kao "danak u krvi" sve češće postaju janjičari, beglerbegovi, sandžakbegovi...