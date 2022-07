Zoran Đogaš poručio: 'Zbog nerada u Splitu izdano 1700 građevinskih dozvola manje'

HDZ-ov nestranački kandidat za splitskog gradonačelnika Zoran Đogaš u subotu je komentirao problem neizdavanja građevinskih dozvola u Splitu, ocijenivši da je zbog nerada bivših gradske uprave i krize vlasti izdano 1700 građevinskih dozvola manje.

Zbog trenutne blokade grada, a i viđenog u posljednjih deset mjeseci, neizdavanje građevinskih dozvola gotovo je onemogućilo realizaciju projekata u Splitu, ističe u priopćenju Đogaš. Dodaje kako je u odnosu na isto razdoblje prošle godine, grad Split u prvom kvartalu izdao čak 1700 građevinskih dozvola manje.

"To je valjda to uvođenje reda, ono kad ništa ne radiš. Danas smo imali priliku pročitati opravdanje Puljkovih pročelnika da su za to krivi poduzetnici, građani i arhitekti, naravno svi drugi osim njih. Takve izjave su sramotne, a Puljak i njegova ekipa nisu dorasli funkcijama koje su obnašali", istaknuo je HDZ-ov gradonačelnički kandidat. Iduću nedjelju, dodao je Đogaš, građani Splita završit će epizodu nerada i nesposobnosti.

Povukao je paralelu s drugim dalmatinskim gradovima, poput Zadra i Šibenika koji rastu i razvijaju se zahvaljujući normalnom funkcioniranju grada.

HDZ-ov kandidat za zamjenika splitskog gradonačelnika Tomislav Šuta rekao da je situacija rješiva uspostavom funkcionalne organizacije i da je potrebno što prije oformiti tim ljudi koji će biti agilan i usmjeren na potrebe Splićana i splitskih poduzetnika, dodaje se u priopćenju.

"Gdje ima volje, ima i načina. Rad upravnog odjela se ne smije pravdati izborima jer struka mora biti nezavisna i nevezano tko je na vlasti odrađivati poslove. Kod prikupljanja dokumentacije, moguće je da dođe do određenih propusta, ali to ne smije biti alibi da se predmeti", naglasio je Šuta. Napominje kako je potrebno što prije početi raditi jer trenutno u Splitu sve stoji u mjestu.

Podsjećamo, kaže Đogaš, za većinu nezapočetih i nedovršenih projekata koji su u vitalnom interesu stanovnika Splita.

"Puljak krivi izbore koje je sam izazvao i opet obećava da će pitanje garaža, stanova za mlade i vrtića staviti na prvu sjednicu novog gradskog vijeća. I lani je tvrdio isto pa to nije učinio, zašto bi mu sad itko vjerovao?'', poručio je HDZ-ov gradonačelnički kandidat.