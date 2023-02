Znate li zašto dječja kolica za kupovinu imaju visoku zastavu? Proizvodač objasnio razlog

Dječja kolica za kupovinu u trgovinama svakako su korisna roditeljima koji svoje mališane žele naučiti kako kupovati, a uz to ta kolica gotovo uvijek imaju na sebi i visoku zastavu. Iako je jedan od razloga očit, brojni ne znaju koja je još jedan važan razlog zašto na malenim kolicima stoje te zastave.

Štap sa zastavom visok 1,70 metara pomaže roditeljima kako bi mogli vidjeti gdje se njihova djeca nalaze u svakom trenutku u trgovini, no proizvodač za kupovinu Wanzl iz okolice Ulma objasnio je kako je njihova druga namjena zapravo usmjerena na zaštitu trgovina, i to zbog - krađa. Kako je prenio Fenix Magazin, malena kolica su lakši plijen svima koji kolica požele ukrasti, no s visokim štapom njih je puno teže i kompliciranije ubaciti u automobil.

Inače, taj štap ima još jednu namjenu, a to je kako bi ih mogli koristiti i odrasli. Ako kupac nema kovanice za velika kolica ili ona pak nisu dostupna, malena kolica svakako će poslužiti. Zbog toga postoji i dodatna ručka na kolicima, kako bi ih ''u slučaju nužde'' mogli koristiti i odrasli, ali i kako bi mogli pomoći mališanima da kolica guraju u pravom smjeru.

