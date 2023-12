Znate li koji je hrvatski grad prvi imao tramvaj? Tada je stao uz bok svjetskim metropolama

Ponos se mogao osjetiti u zraku. Bio je to prvorazredan događaj za grad i njegove građane - tog 10. rujna davne 1884. godine, Osijekom je počeo prometovati konjski tramvaj. Osijek je toga dana dobio najsuvremeniji javni prijevoz, i to prvi u Hrvatskoj, ali i cijeloj jugoistočnoj Europi.

Nije se gasio ni u ratu

Četiri desetljeća kasnije, konkretno 12. prosinca 1926., konjsku je vuču zamijenila struja. U nedjeljno jutro, osječkim se ulicama otisnuo električni tramvaj. Neće se on zaustaviti ni 1991. godine, kada na grad na Dravi budu padale granate, njegovi će kotači prkositi agresiji, simbolizirajući život koji ni kiša metaka ne može zaustaviti. Podnijet će, stoga, i žrtve. Vozeći tramvaj u jutarnjim satima, u kolovozu 1991., u topničkom napadu iz Tenje, na području Donjeg grada, poginula je vozačica Nezida Tojčić.

Prvi put u svojoj gotovo 140 godina dugoj povijesti, tramvajske tračnice u Osijeku opustjele su pod pritiskom jednog virusa. Pandemija Covida-19 i prvi "lockdown", otjerali su tramvaje u garažu na mjesec dana. Tramvaji trenutno ponovno ne voze osječkim ulicama, njihov je promet obustavljen 3. srpnja, a putnike prevoze autobusi i ostat će tako sve do jeseni iduće godine. Razlog je ovoga puta, pak, veliki projekt modernizacije tramvajske infrastrukture.

Samo Zagreb i Osijek u Hrvatskoj imaju organiziran tramvajski promet, s tim da je Osijek jedan od najmanjih gradova u svijetu čiji građani imaju privilegiju svakodnevno koristiti ovaj iznimno ekološki prihvatljiv oblik javnog prijevoza.

Tramvaj je dio osječkog identiteta i teško je zamisliti grad na Dravi bez njegovih tračnica.

Dok nije zaživio konjski tramvaj, fijakeri su vozili putnike od Gornjeg grada preko Tvrđe do Donjeg grada, no građani nisu bili zadovoljni takvim javnim prijevozom, kao ni vlasnici tvornica. Osijek je tada, poznato je, bio snažno industrijsko središte. Kako se navodi u knjizi "90 godina osječkog elektirčnog tramvaja", autora Josipa Nađa", ponude za gradnju tramvaja pristižu još od 1868., a gradska je vlast nudila financijsku pomoć kako bi to moderno prometno sredstvo što prije stiglo u Osijek, omogućilo povezivanje svih njegovih dijelova i, u konačnici, brži gospodarski razvoj. Dioničko društvo za izgradnju konjske željeznice, odnosno tramvaja, utemeljeno je u ljeto 1883., a gradska uprava subvencionirala ga je novcem, oslobodila ga gradskog poreza i darovala mu zemljište za upravnu zgradu, remizu u štale. Radovi su započeli u svibnju 1884., a zacrtan je rok za uspostavu tramvajskog prometa najkasnije do 31. prosinca iste godine, dakle za nešto više od sedam mjeseci. No, okončani su za svega 115 dana pa je prvi osječki, ali i hrvatski tramvaj svoju prvu vožnju odradio 10. rujna 1884. godine. Osijek je tako, bez pretjerivanja, postao svjetska metropola. Naime, tramvaji na konjsku vuču u to su doba vozili samo ulicama velikih gradova poput Pariza, Londona, Budimpešte, Beča...

Legendarna "osmica"

Novo doba definitivno je označio zvuk prvog osječkog električnog tramvaja koji se na osječkim ulicama začuo 12. prosinca 1926. Proizvela ga je češka Škoda.

Najpoznatiji osječki električni tramvaj nesumnjivo je legendarna "osmica" iz prve serije i te povijesne 1926. godine. Još uvijek se čuva, s originalnim dijelovima, pa tako i kočnicama kakve su, primjerice, na biciklu. Stara "osmica" 1991. godine još je prometovala, no u jakom neprijateljskom napadu na grad teško je oštećena. Kasnije su je djelatnici Gradskog prometa putnika obnovili, a taj je tramvaj proglašen pokretnim kulturnim dobrom grada Osijeka.

Osječki je konjski tramvaj vozio, kako pjesma kaže, "umne, bogate i male", a onaj električni čak i kraljevsku obitelj. Britanski kralj Charles i kraljica Camilla, tada još uvijek princ od Walesa i vojvotkinja od Cornwalla, provozali su se osječkim tramvajem za vrijeme njihova posjeta Slavoniji i Baranji u ožujku 2016. Bila im je to prilika i za brzinsko razgledavanje grada, vožnja je trajala deset minuta, a kako se moglo čuti, Charles se tada prvi put u životu vozio nekim javnim prijevozom. Naime, prednost je Osijeka što je mali grad pa se članovima kraljevske obitelji mogla priuštiti posebna vožnja, poštujući sve sigurnosne protokole.

Kada se približi blagdansko vrijeme, jedan osječki tramvaj svake se godine pretvori u pravu bajku - pred Božić šljašti okićen tisućama blještavih lampica, a uoči Uskrsa sav se zazeleni i njime trčkara "zeko". Iako zbog rekonstrukcije pruge božićni tramvaj ovoga adventa neće voziti ulicama, Osječani će ipak moći uživati u njemu, slušati prigodne priče i pjesme i veseliti se blagdanima. Bit će, naime, izložen kod Tvrđe.

Veliki jubilej, 140 godina osječkog tramvaja, obilježava se, dakle, iduće jeseni. Tramvajska infrastruktura zasjat će u novom sjaju. Projekt modernizacije tramvajske infrastrukture vrijedan 35 milijuna eura, a obuhvaća obnovu 9,5 kilometara tramvajske mreže, 23 stajališta, 10 kilometara kontaktne mreže i 7,5 kilometara podzemne mreže. Do kraja listopada iduće godine, kako je planirano, trebala biti obnovljena kompletna tramvajska infrastruktura i pušten tramvajski promet.

- Modernizacija tramvajske infrastrukture preduvjet je za dolazak 10 novih niskopodnih tramvaja, vrijednosti 25 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koji se izrađuju u tvrtki Končar, a prvi bi trebao doći u ožujku u 2025. godine. Novi tramvaji će svakako dati bolju sigurnost, udobnost, kvalitetu i veći kapacitet. Ovo ne radimo samo za danas, nego radimo i za generacije koji dolaze iza nas – rekao je nedavno osječki gradonačelnik Ivan Radić.

