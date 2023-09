Znate li da danas trebate svoga svećenika počastiti pivom?

Jeste li znali da je na današnji ponedjeljak međunarodni dan "Kupi svećeniku pivo"? To pitanje postavio je danas na svojem Facebook profilu franjevac fra Krunoslav Albert, župni i samostanski vikar u župe sv. Roka u Virovitici, oduševivši i brojne vjernike i svoje kolege svećenike.

"Na ovaj blagdan vjernici katolici diljem svijeta izvode svoje svećenike na pivo i bolje ih upoznaju. Ta lijepa katolička tradicija seže do vremena sv. Hopswalda od Aleyarda, prvog čovjeka koji je izveo svog svećenika na pivo“, objašnjava fra Kruno, dodajući za sve koji su sumnjičavi "Kupi svećeniku pivo“ nije pravi praznik, ali bi trebalo biti!

"Vjerovali ili ne, svećenici su pravi ljudi i uživaju u druženju uz dobru hranu i piće kao i svi drugi. I oni imaju nezahvalan i težak posao, posao bez kojeg ne bismo mogli u raj. Svećenici su krvotok Crkve i zaslužuju određeno poštovanje. Imajući to na umu, izazvao bih vas da učinite nešto konkretno kako biste iskazali poštovanje svom svećeniku u mjesecu koji je pred vama. Da, to bi moglo biti da ga odvedete na pivo ili biste ga mogli pozvati k sebi na večeru s vašom obitelji. Budite kreativni ako želite, ali uzvratite nekako svom svećeniku i dajte mu do znanja da njegova služba čini razliku“, napisao je fra Krunoslav.

VEZANI ČLANCI:

"Naravno, vaš svećenik može biti zauzet i ne može zakazati vrijeme za dulji posjet. To je u redu. Mogli biste ponuditi krunicu ili svetu uru za njega i njegove nakane (ili još bolje, više njih), i dati mu do znanja da redovito molite za njega. U najmanju ruku, izrazite mu svoju zahvalnost, osobno ili putem poruke, za njegovu vjernu službu i njegov odgovor na Božji poziv na svećenstvo. Vjerujem da će do kraja mjeseca biti puno sretnih i ohrabrenih svećenika. Svi mogu sudjelovati", poručuje fra Kruno.

"Prema legendi, sv. Hopswald je bio teutonski poganin, majstor pivar koji se obratio i kojeg je krstio revan katolički svećenik. Jednog je dana počinio težak grijeh. Bez imalo čekanja, otrčao je svome svećeniku i ispovjedio svoj grijeh. Kasnije toga dana, dok je uživao u miru i čistoj savjesti, sv. Hopswald je osjetio toliku zahvalnost na sakramentu ispovijedi da je otrčao u župni dvor i ponudio svoga svećenika pivom", objašnjava Hrvatska katolička mreža HKM, dodajući kako se ovoga drugoga ponedjeljka u rujnu poziva na iskazivanje znaka zahvalnosti prema svećeniku, bilo to poziv na pivo ili poziv na večeru kod kuće.

"Budite kreativni ako želite, ali svakako se sjetite svoga svećenika. Dajte mu do znanja da ste zahvalni na daru njegova svećeništva“, piše HKM.

VIDEO: Marokanci izašli na ulice u strahu pred novim potresom