Znanstvenici transfuzijama krvne plazme produljili život štakoru: Cilj nam je pomladiti ljude

Znanstvenici koji rade na eksperimentalnoj terapiji protiv starenja tvrde da su oborili rekord produživši životni vijek laboratorijskog štakora zvanog Sima. Nazvana je po hindskoj riječi za "granicu", Sima je posljednja preostala iz skupine glodavaca koji su primili infuziju krvne plazme uzete od mladih životinja kako bi se ustvrdilo produljuje li im tretman život. Sima, koja je rođena 28. veljače 2019., živi 47 mjeseci, premašivši 45,5 mjeseci što se smatralo najstarijom dobi zabilježenom u znanstvenoj literaturi za ženke štakora Sprague-Dawley, kažu istraživači. Do sada je Sima nadživjela svog najbližeg suparnika u istraživanju za gotovo šest mjeseci.

"Imamo najstariju živuću ženku štakora Sprague Dawley", rekao je dr. Harold Katcher, bivši profesor biologije na Sveučilištu Maryland, sada glavni znanstveni direktor Yuvan Researcha, startupa sa sjedištem u Kaliforniji. Istraživači su požurili proizvesti i isprobati terapije temeljene na mladoj krvnoj plazmi nakon što su brojni eksperimenti otkrili da infuzije mogu 'oživjeti' stare organe i tkiva. No iako su studije otkrile dobrobiti za glodavce, do danas nema dokaza da će pomalo vampirski pristup mladolikosti pomoći ljudima da izbjegnu prolazak vremena, unatoč najboljim željama Silicijske doline, piše Guardian. Rezultati Katcherove najnovije studije bit će zapisani kada Sima umre, ali do sada prikupljeni podaci pokazuju da je osam štakora koji su primili placebo infuziju fiziološke otopine živjelo 34 do 38 mjeseci, dok je osam štakora koji su primili pročišćeni i koncentrirani oblik krvne plazme, tzv. E5, živjelo 38 do 47 mjeseci. Također su imali jači stisak šake.

Štakori inače žive dvije do tri godine, iako je kandidat za najstarijeg ikada smeđi štakor koji je preživio 4,6 godina na dijeti s ograničenim unosom kalorija. “Prava poanta naših eksperimenata nije toliko produžiti životni vijek, već produžiti mladost, pomladiti ljude, učiniti njihove zlatne godine potencijalno stvarno zlatnim godinama, umjesto godina boli i oronulosti”, rekao je Katcher. “Ali činjenica je da ako to uspijete, uspjeli ste i produljiti život, a to nije loša nuspojava."

Rezultati takvih malih studija u najboljem su slučaju oprezni, ali neki znanstvenici vjeruju da slični napori drugih imaju potencijal. Preliminarna studija nastala iz suradnje Katchera i stručnjaka s Kalifornijskog sveučilišta u Los Angelesu otkrila je da infuzije mlade krvne plazme vraćaju biološki sat u jetri, krvi, srcu i u području mozga koje se zove hipotalamus štakora. Komentirajući rad iz 2020. godine, prof. David Sinclair, vodeći stručnjak za starenje na Harvardu, rekao je da bi, ako otkriće izdrži, "pomlađivanje tijela moglo postati uobičajeno tijekom naših života".

Profesor Steve Horvath, stariji autor studije UCLA, sada je glavni istraživač u Altos Labsu u San Diegu, koji ne radi s Yuvanom. “Mislim da su rezultati zapanjujući”, rekao je. “Neki će ljudi kritizirati rezultate zbog male veličine uzorka. Jedna lasta ne čini proljeće. Ali vjerujem rezultatima jer ih podržava nekoliko komplementarnih studija.” On predviđa da će sigurno i učinkovito liječenje proizaći iz istraživanja plazme u sljedećih 20 godina. Patentna prijava potencijalne terapije opisuje kako se plazma mladih sisavaca pročišćava i koncentrira prije upotrebe. Neke komponente, poput trombocita, uklanjaju se jer mogu izazvati imunološke reakcije. Patent navodi svinje, krave, koze, ovce i ljude kao moguće donore. Količina plazme potrebna za proizvodnju jedne koncentrirane doze je najmanje onolika koliko je primatelj ima u cijelom tijelu, navodi se.

Kako bi terapija ikada bila obećavajuća za ljude – prvo su potrebna velika ispitivanja na više životinja – Katcher vjeruje da bi se plazma mogla prikupiti od svinja u klaonicama. “Ne sviđa mi se ta ideja, ali nije ništa neetičnije od jedenja sendviča s mesom”, rekao je. “Kada se te svinje ubiju, u njima još uvijek ima puno života. Samo koristimo taj dodatni život umjesto da ga bacimo.” Profesor Joao Pedro de Magalhaes, molekularni biogerontolog sa Sveučilišta u Birminghamu, rekao je da je mlada krvna plazma "obećavajuća intervencija", ali da ga tek treba uvjeriti da može pomladiti starije životinje ili čak odgoditi starenje. "Vrlo je važno da ne brkamo kratkoročne koristi s pomlađivanjem", rekao je.

