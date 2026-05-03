OSUMNJIČEN ZA ZLOSTAVLJANJE DJECE

Znakovi upozorenja ignorirani? 'Bijeli tigar' iz Hamburga je godinama bio poznat policiji

Hrvoje Jelavić/Pixsell
03.05.2026.
u 10:25

Američki National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) već je 2021. upozorio njemačke vlasti na "Bijelog tigra" iz Hamburga, dostavivši opsežne transkripte chatova u kojima je tražio od djevojčica samoozljeđivanje i samoubojstvo.

Istraga SPIEGEL-a pokazuje da je muškarac koji se nazivao "Biijeli tigar" i koji je navodno putem interneta seksualno zlostavljao, manipulirao i iskorištavao više od 30 djece, već u školi bio primijećen zbog svog ponašanja, a i drugi mediji otkrivaju da su znakovi upozorenja postojali godinama. Američki National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) već je 2021. upozorio njemačke vlasti na "Bijelog tigra" iz Hamburga, dostavivši opsežne transkripte chatova u kojima je tražio od djevojčica samoozljeđivanje i samoubojstvo. 

Njemačka policija ga je tada ispitala, ali nije uhićen. Dogodlo se to tek ljetos kada je uhvaćen u roditeljskom domu, gdje su pronađeni i ilegalno oružje te računala. Tada su vlasti priopćile da su identificirale osam žrtava "Bijelog Tigra", u dobi od 11 do 15 godina, iz Njemačke, Engleske, Kanade i SAD-a. Slučaj je pokrenuo pitanja o tome jesu li njemačke vlasti mogle djelovati ranije i spriječiti dio zlostavljanja.

Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta. U sklopu KBC-a Zagreb djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA, gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.
zlostavljanje Njemačka Bijeli tigar

