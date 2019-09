Žena progovorila o paklu: Deset godina me silovao, djeca su pitala zašto plačem

Majka petoro djece Jane Hanmore otvoreno je progovorila je o sve većem problemu silovanja u braku. Ova je 35-godišnja žena trpjela seksualno zlostavljanje od svoga supruga na tjednoj bazi, a psihičko maltretiranje je započelo samo par mjeseci nakon što su se upoznali. Prvo ju je nazivao debelom i lijenom, ali ubrzo su uvrede prerasle u fizičko nasilje.

Bivši suprug Brian Hanmore (40) u siječnju 2018. godine priznao je krivnju za pet optužbi za silovanje te je kažnjen s 10 godina zatvora. Jane s presudom nije u potpunosti zadovoljna, ali bolje je i to nego da nasilnik bude na slobodi. Sada otvoreno govori o svemu što je proživjela te potiče druge žene da pobjegnu od zlostavljača i svima otkriju s kakvim čudovištima žive, prenosi Mirror.

- Nikad nije kasno pobjeći - zaključuje Jane koja je Briana upoznala 2001. godine. Prvi put ju je silovao kad je njihovom sinu bilo samo pet mjeseci, a nakon toga se osjećala 'posramljeno i odvratno'.

- Jednom su prilikom djeca ušla u kuhinju dok me je Brian silovao. Stajala sam nad sudoperom, a on je bio iza mene. Djeca su se uznemirila i pitala su me zašto plačem. Ja sam im samo mogla lagati i reći da sam se porezala - prisjeća se Jane koja je djecu zamolila da se vrate u dnevni boravak, a supruga ni to nije omelo.

Iako se bojala da joj nitko neće vjerovati, Jane se nakon deset godina pakla odvažila prijaviti zlostavljača. Izborila se za pravdu te sada radi kao asistentica zdravstvene zaštite i pokušava započeti novi život.