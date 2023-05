'Žene u EU čine više od polovice visokoobrazovanih stanovnika, a opet imaju 13% manje plaće'

U svakoj članici Europske unije muškarci su bolje plaćeni od žena. Porazni postotak u prosjeku iznosi 13 posto, a u Hrvatskoj oko 11 posto. Ipak, nova europska direktiva pokušava doskočiti tom problemu - društva koja kotiraju na burzi morat će primjenjivati kvote na dijelu čelnih pozicija za manje zastupljeni spol, a države će morati objavljivati popis takvih tvrtki na godišnjoj bazi. Europski poslodavci za najkasnije tri godine morat će javno komunicirati strukturu plaća, počevši od samog oglasa za posao. Kada bi se ženama pružile jednake prilike, BDP u EU mogao bi se povećati i do 3,15 bilijuna eura do 2050. godine, procjena je Europskog instituta za ravnopravnost.

Jesu li poslodavci spremni na promjene, kakvo je stanje u našim tvrtkama i koje su si ciljeve postavili – bila je tema i okruglog stola Rodna jednakost i ESG principi u upravljanju i procesu odlučivanja, održanoga danas u Rimu. Okrugli stol organizirala je Eurochambres Women Network, koja djeluje u sklopu europskog udruženja komora, uz potporu Hrvatske gospodarske komore i Talijanske unije trgovinskih komora (Unioncamere), navodi se u priopćenju Hrvatske gospodarske komore.

"Rodna ravnopravnost i jednake plaće vrijednosti su koje jačaju i čine boljima i tvrtke i društvo. Kvote nove Direktive trebamo shvatiti i kao sredstvo rasta kulturnog standarda. Žene čine polovicu populacije EU, više od polovice visokoobrazovnih stanovnika, a ipak imaju 13 posto manje plaće i samo je 8 posto na čelu najvećih europskih tvrtki", poručila je Marina Rožić, glavna tajnica HGK i predsjednica Mreže žena Eurochambresa, u čiji je statut još prošle godine dodana odredba o većoj zastupljenosti žena. Rožić je sa sugovornicama iz Hrvatske i Italije otvorila pitanje je li dobar employer branding dovoljan s obzirom na prilično zahtjevna ESG načela.

"Sve je veći broj organizacija koje promiču svoje aktivnosti brendiranja poslodavaca. Sve je i veći broj njih koje shvaćaju da te aktivnosti ne staju na marketingu, već da svaka takva aktivnost treba biti povezana sa svrhom tvrtke i načinom na koji njihovi zaposlenici razumiju kako i što rade u svojim organizacijama,“ istaknula je Rožić. "Rodna ravnopravnost je duboko utkana u naš korporativni DNK. Prenosimo je i na partnere u našem lancu vrijednosti koje potičemo da i sami napreduju u tom pogledu. U 2018. smo se obvezali na 50 posto žena na rukovodećim položajima do 2025.", izjavio je Bruno Jelić, Corporate Affairs and Sustainability Director – BU Adria.

Prema podacima Europskog instituta za ravnopravnost, u gotovo svim ispitanim zemljama, kod jedne ili više industrija koje se prema stereotipima smatraju ženskima, žene zaista i jesu većinski zastupljene na rukovodećim položajima: usluge obrazovanja, socijalne službe, zdravstvene usluge, hrana i piće i trgovine hranom, navodi se nadalje u priopćenju. No, postoje i iznimke i svijetli primjeri i u drugim industrijama. "Ponosni smo na brojku od 41 posto žena zaposlenih u IN2 grupi što predstavlja veći prosjek od ostatka IT kompanija u našem okruženju ali u IT industriji općenito. Gotovo isti udio, 40 posto žena je na rukovodećim pozicijama, gdje se vidi da uloženi trud i predanost poslu naših kolegica cijenimo i prepoznajemo", poručila je članica uprave za poslovanje IN2 Grupe Sanja Svilokos.

"U strukturi zaposlenika više je žena, 55 posto, a sličan je omjer i na upravljačkim pozicijama, 52 posto. Briga za zaposlenike i osiguravanje kvalitetnih i poticajnih uvjeta rada važan je segment našeg odgovornog i održivog poslovanja", rekla je direktorica izvoza i industrije Meteor Grupe Labud Ivana Barišić. Direktorica Sektora ljudskih potencijala Maja Crnjak Erste banke prenijela je impresivne brojke za njihovu organizaciju, gdje 72,9 zaposlenika čine žene. "Cilj nam je očuvati pozitivan trend iz zadnjih nekoliko godina i u budućnost nastaviti promovirati ženske lidere kako bi njihovi udjeli bili stabilni i rasli kroz vrijeme", poručila je Crnjak.

Prednosti žena u upravljačkim tijelima za poslovanje su jasne. Kada je udio žena u upravama kompanija 30 do 40 posto, istraživanja pokazuju da je veća vjerojatnost da će tvrtke imati bolje financijske rezultate i veći povrat, a tu su i bolji ESG rezultati vezani uz okoliš i društvo. Dolazi i do odlučnijih pomaka prema rješavanju posljedica klimatskih promjena i pokretanju inovacija. Vođenje poslovnih aktivnosti prema kriterijima ESG-a bitno je jer pomaže tvrtkama da se što bolje pripreme za standardizaciju nefinancijskog izvještavanja na europskoj razini, a ono je ključno za privlačenje investicija i ostvarivanje prava na korištenje izvora financiranja.

