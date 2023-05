Željko Sačić optužio Novosti za protuhrvatsku propagandu

Saborski zastupnik Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista izgleda svugdje vidi neke teorije zavjere pa tako i u medijima. Šačić je naime tjednik Novosti, čiji je nakladnik Srpsko narodno vijeće, a koje se financira iz državnog proračuna, optužio za "širenje protuhrvatske propagande".

- Neću se posebno osvrtati na Novosti, ali mi s 600 ili 700 tisuća eura financiramo protuhrvatsku propagandu, oni se obračunavaju s Republikom Hrvatskom, s našom budućnošću. Pa da li se netko pita kakve to odnose na hrvatskoj strani može ostaviti? Vi nas gurate u stanje frustracije pa se pitate zašto na Markovom trgu stoji ograda - ispalio je Sačić koji je Novosti defacto optužio za poticanje terorizma, a zbog čega su postavljanje ograde na trgu gdje je sjedište Vlade RH, Sabora i Ustavnog suda.

Na taj Sačićev istup reagirao je zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac. Nazvao je sramotnim toleriranje govora Sačića u Saboru, smatrajući da je u njemu optužio srpsku manjinu da radi protiv Hrvatske te dodao da "ne zna kada će više doći u sabornicu“.

- Optuživati srpsku manjinu da radi protiv hrvatske države i to tolerirati ovdje, pred vama gospodine potpredsjedniče Reiner, pred vama kolege zastupnici iz kluba manjina, a da nitko nema potrebu reći da je to opasna rabota, to je sramota. Ne znam kad ću doći više u ovu dvoranu - rekao je Pupovac i napustio sabornicu tijekom rasprave o Izvješću o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku novca iz državnog proračuna za potrebe nacionalnih manjina, za 2021.

