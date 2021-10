Želite li bolju financijsku situaciju, birajte više žena u lokalne jedinice

Veća zastupljenost žena u izvršnim i predstavničkim tijelima lokalnih jedinica može poboljšati financijsku situaciju lokalnih jedinica jer su žene sklonije priznati financijske probleme i raspravljati o nužnim promjenama, jedan je od zaključaka konferencije o fiskalnoj otvorenosti koju su organizirali Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert.

– Prisutnost žena u predstavničkim tijelima lokalnih jedinica može imati pozitivan učinak na učinkovitost pružanja lokalnih javnih usluga, ali samo ako je broj vijećnica veći od broja vijećnika – naveli su sudionici konferencije.

Predavanja su tom prigodom održali James Alt, Institute for Quantitative Social Science, Harvard University (SAD), María-Dolores Guillamón, University of Murcia (Španjolska) i Paulo Jorge Reis Mourão, University of Minho (Portugal). Stručnjaci upozoravaju kako političari često pokušavaju povećati šanse svog ponovnog izbora oportunistički manipulirajući ekonomskom politikom prije izbora (npr. smanjujući poreze).

No na primjeru Hrvatske dokazano je da povećanje tekućih rashoda ili deficita prije izbora rezultira ponovnim izborima samo gradonačelnika u gradovima s nižom proračunskom transparentnošću. S druge strane povećanje prihoda po stanovniku tijekom mandata pomaže ponovnom izboru gradonačelnika u gradovima s visokom proračunskom transparentnošću.

