Zelenski: Odgovarat će svatko tko je umiješan u korupcijsku aferu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da će svi koji su uključeni u korupcijsku aferu snositi odgovornost te je obećao da će državni operator nuklearnih elektrana biti oslobođen korupcije. "Svatko tko je sudjelovao u shemi mora dobiti jasan pravni odgovor. Moraju postojati kaznene presude", rekao je Zelenski komentirajući istragu o korupciji u ukrajinskom energetskom sektoru.

Energoatom trenutno osigurava Ukrajini najveći udio u proizvodnji električne energije. "Transparentnost unutar tvrtke je prioritet, kao što je to u energetskom sektoru i svakoj industriji", dodao je Zelenski. Ukrajinski antikorupcijski ured u ponedjeljak je izjavio da istražuje energetski sektor zemlje, tvrdeći da je u državnu nuklearnu elektranu uključen sustav podmićivanja vrijedan 100 milijuna dolara.

Državna agencija, koja djeluje neovisno o ukrajinskoj vladi, najavila je istragu dok se Ukrajina priprema za zimu, a njezin energetski sektor često je pod napadima Rusije i suočava se s redovitim prekidima električne energije.

U izjavi objavljenoj na društvenim mrežama tvrdi se da iza sheme stoji "visokopozicionirana kriminalna organizacija" koju vodi poslovni čovjek, a uključuje bivšeg savjetnika ministra energetike, šefa sigurnosti operatera nuklearne energije Energoatoma i četiri radnika. Energoatom trenutno upravlja s tri nuklearne elektrane koje opskrbljuju Ukrajinu s više od polovice njezine električne energije.