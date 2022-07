Zelenski ne vjeruje nikome, krenula čistka u vrhu, potjerao i prijatelje. Rusi mijenjaju taktiku napada

U najvećoj čistki kadrova od početka rata ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je dvoje bliskih suradnika na ključnim položajima. Ivan Bakanov, do sada šef obavještajne službe SBU, predsjednikov je prijatelj iz djetinjstva, no to ga nije spasilo smjene jer nije uspio pročistiti službu od “ruskih suradnika” i “veleizdajnika”, kako se navodi u medijskim izvješćima.



Isto je i s državnom tužiteljicom Irinom Venediktovom, koja to nije uspjela učiniti u svojem resoru. A oboje su bili dio ispunjenja obećanja da će Zelenski mlađe kadrove postaviti na te funkcije kako bi se iskorijenila korupcija.