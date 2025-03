U dubrovačkoj bolnici preminuo mladić s Lastova, ljudi kritiziraju: 'Gdje su bili brzi gliseri i helikopteri?'

Mladić (26) preminuo je jučer ujutro u dubrovačkoj Općoj bolnici nakon što je večer prije hitno prevezen iz luke Ubli na Lastovu do Vela Luke na Korčuli brodom Marko Polo, a zatim dalje preko Orebića do Dubrovnika, gdje je, nažalost, danas podlegao.

Na Facebook grupi "Putnički brodovi na Jadranu" pokrenuta je rasprava o odgovornosti, pri čemu jedan od administratora ističe da se, prema dostupnim informacijama, "očito predugo čekalo na prijevoz zbog loših vremenskih prilika". "Gdje su bile specijalizirane službe s odgovarajućim plovilima i letjelicama za ovakve situacije? Gdje su helikopteri kojima se MUP i MORH često hvale? Nabavljeni su brzi gliseri za hitne medicinske intervencije, navodno sposobni za 40 čvorova i uvjete na moru jače od 5. Gdje su bili, tko ih nije pozvao i zašto? Gdje su Modrulji Obalne straže RH? Policijski brodovi odmaraju u Lori? Gdje su Blackhawk helikopteri kad ne prevoze Milanovića, ili MI8, pa čak i najnoviji, namjenski kupljeni? Je li sve to bilo paralizirano jakim jugom, čekajući da netko drugi preuzme odgovornost? Čekalo se da stigne 'pruga' iz Splita, Marko Polo s kapetanom, da on riješi situaciju brodom koji ide 16 čvorova? Svaka čast kapetanu i posadi", stoji u objavi.

Dubrovački dnevnik zbog toga je razgovarao s kapetanom broda Marko Polo, Sandrom Rundićem, čija je posada pružila pomoć i pokušala spasiti mladića u životnoj opasnosti. Kapetan je objasnio što se događalo tu noć. Prema njegovim riječima, helikopteri nisu mogli poletjeti zbog olujnog vjetra, dok su brodovi Lučke kapetanije i plovila za hitni medicinski prijevoz bili u Dubrovniku. Upravo je Marko Polo pristajao u luci Ubli kada je stigao poziv za hitnu intervenciju.

"Obavljali smo redovnu liniju i oko 23:00 stigli u Ubli. Tada nas je kontaktirala dežurna liječnica s Lastova zbog problema s pacijentom kojem je trebao prijevoz. Rekli su nam da helikopter ne može poletjeti zbog nevremena. Potom nas je službeno zvao Centar 112, kao i Kapetanija. Bili smo spremni i krenuli smo čim smo preuzeli pacijenta. Uz njega su bile dvije doktorice, medicinski tim, vozač i majka", ispričao je Rundić.

Dodao je da su oko 1:15 stigli u Vela Luku, nakon čega je mladić prebačen u dubrovačku bolnicu. Marko Polo se vratio u Ubli oko 3:30, a već u 4:30 krenuo na redovnu liniju. "To nam je bila dužnost, zato smo tu. Imamo iskustva i znamo procijeniti mogućnosti broda", rekao je Rundić, ne videći ništa neobično u ovom pothvatu. Ipak, potrebna je bila hrabrost i vještina da se po nevremenu brzo reagira, zbog čega posada zaslužuje pohvale, unatoč tragičnom ishodu.

"Istina je da je mladića do Vela Luke prevezao Marko Polo zbog loših vremenskih uvjeta. Helikopteri nisu mogli letjeti. Zatražen je hitni prijevoz, a logično je da ga je obavio brod koji je bio u luci Ubli – dovoljno velik i pogodan za pružanje pomoći. Sve ostalo su neosnovane pretpostavke koje ne želim komentirati", rekao je Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

Pojasnio je da je brza brodica za ovakve slučajeve bila u Dubrovniku te da bi joj "trebalo četiri sata za put do Lastova i natrag". To bi, kaže, oduzelo previše vremena, dok je Marko Polo, koji je već bio na Lastovu, bio najbrže rješenje. "Oba liječnika s Lastova bila su uz pacijenta i, s obzirom na njegovo stanje i uvjete na moru, zaključili su da je taj brod najbolja opcija. Kad vam treba četiri sata za put brzom brodicom po ovakvom vremenu, a to su mala plovila, onda to nije izvedivo. Helikopteri nisu mogli poletjeti, pa u ovim uvjetima 'zlatni sat' nije bio moguć", zaključio je Lulić.