Zdravku Mamiću u Međugorje poslana presuda

Protiv Zdravka Mamića definitivno će, kako doznajemo, biti raspisana još jedna tjeralica kao i novi uhidbeni nalog.

Razlog je tome što se, kako se i pretpostavljalo, Mamić u petak nije javio na izdržavanje kazne u Remetinec, odnosno u tamošnji Centar za dijagnostiku Zagreb. Potvrda da se nije pojavio službeno je stigla danas na Županijski sud u Osijeku.

No tjeralica nije, kao u slučaju njegova brata Zorana, raspisana odmah isti dan od zaprimanja službene potvrde. Zdravku Mamiću u petak je, pojašnjeno nam je, u Međugorje poslana drugostupanjska presuda, dakle odluka Vrhovnog suda kojom je potvrđena osuđujuća presuda osječkog suda. Prema njoj Mamić mora u zatvor na šest i pol godina zbog izvlačenja novca iz Dinama.

Čim zaprimi i potpiše pisanu presudu te na osječki sud potom stigne povratnica, sudac izvršenja poslat će policiji nalog za raspisivanje tjeralice. Koliko će vremena do tada proći, ovisi o pošti, kažu nam na sudu u Osijeku, no pretpostavljaju da bi se moglo raditi o tjedan dana. Protiv Zdravka Mamića već su raspisani, podsjetimo, europski uhidbeni nalog te domaća i strana tjeralica.

Učinjeno je to, pak, u drugome sudskome procesu protiv braće Mamić, gdje se sedmoricu okrivljenika tereti za zločinačko udruženje i za izvlačenje najmanje 144 milijuna kuna. Tim je potezom USKOK pokušao postići da BiH izruči odbjeglog Zdravka Mamića Hrvatskoj, no to im nije pošlo za rukom.

