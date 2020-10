Zbunjeni katolici čekaju objašnjenje: Što je doista htio reći papa?

Papa Franjo ponovno je uzburkao duhove. I u Crkvi i izvan nje. Naime, nakon što je jučer internetom prenesena vijest da papa navodno podržava istospolne brakove, bio je to šok i za Crkvu i za svijet. No ubrzo se pokazalo da to nije tako, odnosno da crkveni nauk o homoseksualnosti i dalje ostaje isti, ali da papa Franjo ipak donosi neki novi pogled na homoseksualne osobe u duhu svoga pontifikata. Koji, kao što je poznato, polazi od pastoralne prakse i prilika, a ne od ideološko-dogmatskog stava. Papa je u filmu „Francesco", koji javnost još nije vidjela, nego samo izabrane medijske agencije i pojedinci, dao dva različita komentara o katolicima koji se identificiraju kao LGBT osobe.

Pravo na posvojenje?

„Prvo je rekao da 'homoseksualci imaju pravo biti dijelom obitelji. Oni su Božja djeca i imaju pravo na obitelj. Nitko ne smije biti izbačen niti zbog toga biti unesrećen.' Iako nije detaljno objasnio značenje tih primjedbi u videu, papa Franjo je i ranije izjavljivao da roditelji i rodbina ne bi trebali tjerati ili kloniti se onih u svojim obiteljima koji se deklariraju kao pripadnici LGBT zajednice. Čini se da je to smisao u kojem je papa govorio o pravu ljudi da budu dio obitelji i da je imaju, piše Catholic News Agency, a prenosi IKA", objavila je Hrvatska katolička mreža (HKM) navodeći kako su „neki sugerirali da je, govoreći o 'pravu na obitelj', papa Franjo ponudio svojevrsnu prešutnu potvrdu o posvojenju od strane istospolnih parova".

„No, papa je i ranije govorio protiv takvih usvojenja, rekavši da su kroz njih djeca 'lišena ljudskog razvoja koji im daju otac i majka i koje Bog želi', te rekavši da 'svaka osoba treba muškog oca i žensku majku koja može im pomoći u oblikovanju identiteta'. O istospolnim zajednicama papa je rekao: 'Ono što moramo stvoriti je zakon o istospolnoj zajednici. Na taj su način zakonski pokriveni. Zauzeo sam se za to', dodao je papa Franjo, očito pozivajući se na svoj prijedlog braći biskupima tijekom rasprave u Argentini 2010. godine o homoseksualnim brakovima, da bi prihvaćanje istospolnih zajednica moglo biti način da se spriječi donošenje zakona o istospolnim brakovima u zemlji", pojasnio je HKM papine riječi.

Doista, papa Franjo, dok je bio nadbiskup Buenos Airesa, žestoko se borio protiv istospolnih brakova istodobno odobravajući civilni oblik zajedničkog života homoseksualnih osoba kao protutežu argentinskoj vladi da ozakoni istospolni brak. Taj svoj stav Bergoglio je formirao znajući argentinske prilike, koje je vrlo dobro oslikalo istraživanje centra CEIL/CONICET, koje je 2013. godine objavio najveći argentinski centar za istraživanja, a prema kojemu mišljenje da je homoseksualnost bolest dijeli 39 posto katolika. „To objašnjava zašto je Argentina 2010. godine legalizirala homoseksualne brakove, protiv čega se nadbiskup Bergoglio oštro izjasnio. No kada se nekoliko godina ranije u Buenos Airesu izglasavao zakon o parovima u izvanbračnoj zajednici, uključujući i one istospolne, Bergoglio se nije usprotivio unatoč pritiscima Vatikana i katoličke desnice.

Njegov suradnik, otac Marcó, dobro se toga sjeća: 'Rekao sam mu: Jorge, u pluralističkome smo društvu, nije riječ o sakramentu, zašto se onda suprotstavljati? I nije intervenirao'", piše u knjizi „Franjo među vukovima" vatikanist Marcó Politti dodajući kako „Franjo episkopatu ponovno daje mogućnost da osmisli konkretno pastoralno rješenje. Papa Bergoglio ima svoj način na koji priprema teren za novosti. Čini to malim verbalnim provokacijama". U tome kontekstu „pastoralnog pristupa" navode se i Franjine riječi: „Mislim... na situaciju žene koja iza sebe imala propali brak i u kojemu je čak pobacila. Kasnije se ta žena ponovno udala i sada je sretna s petero djece. Pobačaj je jako opterećuje i iskreno se pokajala. Željela bi nastaviti s kršćanskim životom. Što ispovjednik treba činiti?"

Odnosno, na onu njegovu čuvenu izjavu: „Ako je neka osoba homoseksualna i traži Gospodina te ima dobru volju, tko sam ja da joj sudim?" „Sjećam se slučaja jedne jako tužne djevojčice, koja je konačno povjerila učiteljici razlog svojega stanja: 'Zaručnica moje mame me ne voli'", rekao je papa Franjo, a Politti tvrdi da su to „pitanja prividno ostavljena na pola kako bi se shvatilo da stare doktrinarne postavke Crkve više nisu održive". „Franjo otvara prozore i ne daje odmah odgovor", komentira otac Spadaro iz časopisa Civilt? Cattolica, a Politti dodaje kako će „odgovor morati dati biskupi u ozračju kolegijalnosti. To je papina metoda. Ne boji se otvorene opozicije. Dopušta da se čuje glas reformatorske struje. Strategija argentinskoga pape predviđa da se o potrebnim promjenama ne odlučuje u samoći i da ih se potom objavljuje s prozora papinskoga studija".

Crkva u Hrvatskoj bez komentara

Službena Katolička crkva u Hrvatskoj, dakako, još nema komentara, kao što ih se suzdržava i cijela katolička javnost. Najviše zbog opreza jer su ovo tek dijelovi papinih izjava i njihove interpretacije,a Sveta Stolica u više navrata morala je naknadno tumačiti i objašnjavati što je papa Franjo zapravo želio poručiti.

„Nisam vidio taj dokumentarni film. Veliko je zanimanje svjetskih medija. Ne bi me čudilo da Vatikan izađe uskoro s objašnjenjem što je točno papa htio reći. Bilo je i prije ovakvih situacija kada su svjetski mediji pokazali veliki interes. Ono što kao katolik mogu ponoviti jest da nas obvezuje Katekizam Katoličke crkve i njezin nauk", rekao je saborski zastupnik Stjepo Bartulica ne želeći ništa više komentirati jer ni sam nije gledao film. „I prije je bilo raznih tumačenja koja nisu bila u skladu s onim što je Sveti Otac htio reći pa je Vatikan nužno morao dati pojašnjenja. Ne bi me iznenadilo da tako bude i u ovome slučaju", rekao je Bartulica.

Papa Franjo se i prije 10 godina zalagao za izvanbračnu zajednicu homoseksualaca Je li papa Franjo izjavom "Homoseksualci imaju pravo biti obitelj. Djeca su Božja i imaju pravo na obitelj. Nitko ne smije biti isključen", u dokumentarcu redatelja Jevgenija Afinevskog, napravio iskorak prema priznavanju prava homoseksualaca ili je samo dosljedan u onome što je i prije govorio ističući da se homoseksualce ne smije diskriminirati i marginalizirati? Frane Staničić, profesor s Pravnog fakulteta i odličan poznavatelj nauka Crkve, na pitanje kako tumači tu izjavu pape, uzvraća: - Ne bih to nazvao iskorakom jer papa nije rekao ništa što već nije govorio prije desetak godina kao kardinal u Buenos Airesu. I tada je govorio da se zalaže za prava homoseksualnih parova kakva imaju i izvanbračne zajednice u smislu uređivanja njihovih ekonomskih, nasljednih i drugih prava. Na pitanje može li se očekivati da Crkva odustane od svog nauka, a time i papa Franjo, da je brak isključivo zajednica muškarca i žene, Staničić rezolutno uzvraća: - Apsolutno ne. Papa nije govorio o homoseksualnim parovima u kontekstu sakramenta ženidbe nego društveno-pravnog uređenja njihove zajednice. Stav Crkve neće se mijenjati. (Dijana Jurasić)