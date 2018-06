Zbog šverca 60 kilograma 'trave' osuđeni na ukupno 45 godina zatvora

Zbog šverca 60 kilograma marihuane iz Crne Gore u Hrvatsku, na ukupno 45 godina i dva mjeseca zatvora nepravomoćno su u Osijeku osuđena desetorica koju se, među ostalim, tereti i za zločinačko udruživanje. Čak su šestorica na izricanje presude dovedena ravno iz zatvora.

Najveća kazna pripala je Danijelu Krainoviću (35), od devet godina, Darijo Mikić (42) kažnjen je s pet godina i dva mjeseca zatvora, Ivan Grgić (28) sa šest i pol, a Damir Trajbar (36) s pet i pol godina iza rešetaka. Milan Pečnik (39) osuđen je na četiri godine zatvora, a po tri su godine izrečene Damiru Galoviću (41), Ivanu Golešu (37), Milošu Devetaku (40), Nemanji Miljušu (29) i Draženu Draženoviću (45).

Po optužnici, "operirali" su od kolovoza 2015. do travnja 2016., a pošiljke su u četiri navrata unijeli u našu zemlju, kroz Srbiju ili BiH. Mozak "operacija su", vjeruju tužitelji, Krainović i Mikić, obojica više puta osuđivani, zbog droge, a Mikić i zbog šverca ljudi. Poveznica Zagrepčanina Krainovića s ekipom iz Crne Gore, koja im je, kako navodi optužba, pomagala, ali im se u ovom slučaju nije sudilo, seže u Glinu. Tamo su, naime, Krajinović i Željko K. "ležali" zbog ranijih kaznenih djela.

U prvom su mahu, tereti se, prošvercali 10 kilograma "trave", koju su kupili za 25.000 eura. Prenio ju je Milenko V. iz Šida, kojem se također nije sudilo u ovom postupku, pješice u ruksaku preko "zelene granice" kod Šarengrada. Preuzeli su ju, tereti se, Galović i Draženović te odvezli u Zagreb – Galović je vozio prvi, kao izvidnica, pazeći na policijske patrole, a u automobilu iza njega drogu je prevozio Draženović.

Dva mjeseca kasnije, u Passatu s prerađenim spremnikom za gorivo uvezli su preko granice još 10 kilograma "trave". No, s njom je Draženović kasnije "pao" na putu za Zagreb.

Ipak, to ih nije obeshrabrilo. Čak 20 kilograma "trave" u rezervoaru kamiona u Hrvatsku je uvezeno u veljači 2016. Prodana je dvojici Riječana, no u priču se tada uključuje prikriveni istražitelj. Mikić se branio kako je upravo on (Mikić, nap.a.) razotkrio dolazak kamiona jer je otišao Željku Dolačkom, bivšem šefu Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke, inače poznatom jer je optužen da je lažirao provalu i okrao sef u svom uredu.

U četvrtom navratu, u istom su onom Passatu prevozili 20 kilograma droge, ali su Miljuš i Devetak s njom uhićeni u Vinkovcima. Naime, u Passatu je na mjestu pravog spremnika za gorivo skrivana droga, a u automobilu je napravljen novi za gorivo, ali je bio znatno manji pa su svako malo morali stajati i dosipavati gorivo.

Svi su optuženici, uglavnom, opisali što se događalo, no tvrde kako nisu bili dio zločinačkog udruženja. Da su povezani, sudu je dokaz i fotografija pravoslavne proslave Đurđevdana kod Devetaka u Gibarcu.

Kada je u utorak čuo da je osuđen na devet godina zatvora, Krainović, inače doveden vezan lisicama za remen, rekao je: "Idem ja", no sudac ga je upozorio da ne može, jer nije odslušao presudu do kraja. Krainović je potom ustvrdio da se ne osjeća dobro pa je sudac ipak dopustio pravosudnim policajcima da ga odvedu u ćeliju.