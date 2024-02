Zbog rasta ilegalne imigracije u Americi nekada radikalna ideja postala je mainstream

Većina Amerikanaca danas se zalaže za gradnju zida na granici Sjedinjenih Država i Meksika, pokazuje najnovije istraživanje. Dok se još donedavno činilo da se radi o radikalnoj ideji jednog političara, bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, danas je to zbog naglog povećanja broja ulazaka ilegalnih imigranata u SAD postala mainstream ideja. Istovremeno, i Trump i predsjednik Joe Biden stižu sutra na južnu granicu kako bi održali govore o ovoj temi što pokazuje koliko je ona postala važna samo osam mjeseci prije predsjedničkih izbora.

Okršaj pred zidom

Prema rezultatima ankete koju je objavilo Sveučilište Monmouth, 53% Amerikanaca podržava izgradnju zida na granici s Meksikom, što je znatno više od 44% koliko je u jednom trenutku bila najviša podrška tijekom četiri godine Trumpova mandata. Ovo je također prvi put da ovu politiku podržava većina ispitanika od kada je sveučilište počelo provoditi ove ankete 2015. godine. Gradnja zida bilo je ključno obećanje koje je 2016. Trump ponudio svojim glasačima uplašenima zbog ilegalne imigracije. U prvoj njegovoj kampanji za predsjednika ljudi diljem svijeta asocirali su tu kontroverznu politiku s Trumpovim imenom, no u međuvremenu su se za njega počele vezivati neke sasvim druge kontroverze, a zid je pomalo pao u drugi plan.

VEZANI ČLANCI:

Kada je Trump došao na vlast 2017., na dobrom dijelu granice s Meksikom već su postojali zidovi, ograde i druge prepreke koje su otežavale protuzakonit ulazak u zemlju, a koje je SAD gradio još od 1990-ih. Trumpa je, dakle, dolaskom na vlast, zateklo 1050 kilometara tih ograda i prepreka na granici, a njegova administracija tvrdila je na kraju mandata da je izgradila dodatnih 730 kilometara zida. No od toga je tek 130 kilometara zida njegova vlada izgradila na mjestu gdje ga ranije nije bilo, dok je velika većina izgradnje otpala na učvršćivanje ranije podignutih prepreka, prema analizi BBC-ja.

Zanimljivo, u listopadu je i Bidenova administracija rekla da je prisiljena izgraditi 30-ak kilometara duge ograde na granici s Meksikom , i to prema planu koji je odobren tijekom Trumpova mandata. Biden je kao kandidat rekao da nikada neće izgraditi "ni stopu zida", ali kako je Kongres 2019. pod Trumpom osigurao sredstva za izgradnju, Bidenova vlada bila je zakonski prisiljena prošle godine nastaviti gradnju. Sam Biden priznao je da su mu ruke vezane, ali dodao da ne vjeruje da će zid biti uspješan.

Posljednjih godina znatno raste broj protuzakonitih ulazaka u SAD, zbog čega su mnogi analitičari i birači situaciju na južnoj američkoj granici nazvali "kaosom". Neki birači zamjeraju Bidenu previše popustljive zakone koji su, po njima, potaknuli imigraciju. Broj ulazaka ilegalnih imigranata u SAD i više se nego udvostručio od početka Bidenova mandata u odnosu na period kada je Trump bio u Bijeloj kući. Danas 61% Amerikanaca vjeruje da je ilegalna imigracija "ozbiljan problem", a to misli i 41% birača Bidenove Demokratske stranke, prema Monmouthu.

VEZANI ČLANCI:

– Ilegalna imigracija zauzela je središnje mjesto kao ključna tema u ovoj godini predsjedničkih izbora – rekao je Patrick Murray, ravnatelj istraživačkog instituta tog sveučilišta.

Ovog tjedna će Biden i Trump, dvojica najvjerojatnijih kandidata na predsjedničkim izborima u studenom, odvojeno posjetiti granicu gdje će se pokušati predstaviti kao osobe koje mogu riješiti ovaj dugotrajni problem. Bijela kuća priopćila je da će Biden putovati u grad Brownsville u Teksasu gdje će se susresti s graničnim policajcima te će potaknuti republikance u Kongresu da pristanu na zakonski paket kojim bi se, smatra Biden, uspješno osigurala granica.

"Razgovarat će o nasušnoj potrebi donošenja dvostranačkog sigurnosnog dogovora o granici u Senatu, što bi bile najstrože i najpoštenije reforme u više desetljeća koje bi osigurale granicu. Ponovit će svoje traženje od republikanaca u Kongresu da se prestanu igrati politike i da osiguraju sredstva za dodatne agente Granične patrole, više dužnosnika koji obrađuju zahtjeve za azilom i tehnologiju kojom se otkriva fentanil", govori administracija u izjavi. Fentanil je droga koju kriminalci masovno krijumčare preko južne granice SAD-a.

VEZANI ČLANCI:

Utrka do granice

Istodobno će i Trump održati govor u gradu Eagle Passu, također u Teksasu, nešto više od 500 kilometara udaljen grada u kojem će biti Biden. Glasnogovornica Trumpove kampanje Karoline Leavitt rekla je u izjavi da Bijela kuća "šalje Bidena na granicu jer gubi u kampanji".

– Njegov neiskreni pokušaj u zadnji čas da se utrkuje s predsjednikom Trumpom do granice neće uspjeti – rekla je. Sam Biden u ponedjeljak je pak rekao u New Yorku da je planirao otići u četvrtak dodavši pritom uz šalu: "No nisam znao da moj dobar prijatelj izgleda također ide." Biden je kao predsjednik prvi i posljednji put posjetio američku južnu granicu u siječnju 2023. godine.

VIDEO: Trump: 'Mi smo na rubu trećeg svjetskog rata!'