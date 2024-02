Trumpova izjava digla Europska čelnike na noge: 'Ovo ugrožava našu sigurnost'

Donald Trump je, prepričavajući sastanak s čelnicima NATO -a, tijekom političkog skupa u Južnoj Karolini u subotu, citirao predsjednika jedne "velike zemlje", koju nije imenovao, a koji ga je upitao: "Pa, gospodine, ako ne platimo, a ponovo nas napadne Rusija - hoćete li nas zaštititi?" Trump je, prenoseći vlastite riječi, odgovorio da ga ne bi zaštitio jer nije platio.

Dok je bio predsjednik, Trump je srezao financiranje NATO-a i često se žalio da Sjedinjene Države plaćaju više od poštenog udjela. "Bilo kakva sugestija da saveznici neće braniti jedne druge podriva našu sigurnost, uključujući i sigurnost SAD-a, i stavlja američke i europske vojnike u povećani rizik", rekao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. "Na bilo koji napad na NATO odgovorit ćemo ujedinjeno i snažno", dodao je.

Poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je rekao da je moto NATO-a 'svi za jednog, jedan za sve' konkretna obveza. "Potkopavanje vjerodostojnosti savezničkih zemalja znači slabljenje cijelog NATO-a. Nikakva izborna kampanja nije izlika za poigravanje sa sigurnosti Saveza", napisao je Kosiniak-Kamysz na X-u .

🚨Donald Trump: If NATO countries do not pay the United States to protect them, I will encourage Russia to attack them. pic.twitter.com/Vk9LO1Bgcx