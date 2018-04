Zbog prijetnji i gaženja zastave istražujemo Šešelja

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić, sudeći po odnosu prema novinarima u prvim danima svoga mandata, želi mijenjati medijsku sliku o državnom odvjetništvu.

Kad ste doznali za kandidaturu i koliko vam je trebalo za odgovor?

Da sam jedan od kandidata doznao sam mjesec ili dva ranije. Naravno, moj odgovor nije odmah bio “da, kako da ne” već sam si uzeo nekoliko dana kako bih razgovarao sa suprugom i obitelji. Supruga mi je zamjenica državnog odvjetnika u Velikoj Gorici, tako da jako dobro poznaje sustav i svjesna je kolika je to odgovornost i kakva je to promjena načina života. Moji susjedi su znali što radim, ali percepcija je od tog jutra u 10.30 sati kad je objavljena odluka Vlade o mojoj kandidaturi, nešto sasvim drugo. Što se medija tiče, ne bih želio ispasti nekakav zatvoreni tip, zakopčan do grla, ali svoj trenutačni položaj ne bih želio ni estradizirati.

Je li s vama kontaktirao ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković?

Razgovarali smo jer je on nadležni ministar.

Cijeli tekst pročitajte u sutrašnjem izdanju Večernjeg lista ili e-izdanju!

Ne propustite i druge teme:

- Dizelaši su spašeni: Njemački izum smanjuje emisiju plinova 10 puta

- Vidović: Velika koalicija Hrvatskoj ne treba, ali treba nam suradnja oko reformi

- Najveća opasnost za širenje zaraze ospicama, rubeolim ili zaušnjacima prijeti iz Dubrovnika

- Zviždačima veća zaštita od odmazde nakon otkrivanja prljavih poslova