Završena potraga za Maddie McCann: 'Sa lokacije odnijeli određeni broj vrećica'

Podsjećamo, Maddie McCann je nestala još 2007. godine iz apartmana u kojem je bila sa roditeljima. U trenutku njenog nestanka, roditelji su bili na večeri. Ovih dana su njemačka, britanska i portugalska policija krenule u novu opsežnu potragu, prvu veću pretragu terena nakon devet godina, a pretraživali su područje oko umjetnog jezera u portugalskoj pokrajini Arade. Posljednja takva veća pretraga u potrazi za Maddie bila je 2014. godine.

Potraga za Madeleine McCann u Portugalu je završena. Službe su uklonile šatore i strojeve s lokacije, piše britanski Sky. Policijski službenici su tri dana pretraživali područje nedaleko od mjesta nestanka malene Maddie, nakon što su dobili 'vjerodostojne dojave'. U ponedjeljak je policija zatvorila ceste oko jezera, a u potragu su bili uključeni i ronioci. Istražitelji su s tog područja odnijeli određeni broj vrećica, no još nije poznato što se u njima nalazi i jesu li to neki korisni dokazi.

Njemački državljanin Christian Brueckner (45), ranije osuđivan zbog pedofilije, glavni je osumnjičeni u slučaju nestale Maddie. On je znao posjećivati područje portugalske regije Algrave pa je i to područje pretraženo. Navodno je on područje kraj jezera nazivao "moj mali raj". Njegov prijatelj Michael Tatschl rekao je kako je Brueckner često znao ići na jezero i provoditi vrijeme tamo te je izjavio kako je "100 posto siguran da je Brueckner oteo Maddie".

