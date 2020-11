Usred noći američki helikopteri sletjeli u Zagreb, u pomoć pozvali i specijalce iz Lučkog

Subota - 31. 10. 2020.

Nakon veličanstvenog splitskog vatrometa Torcide, nakon njihova pro-korona marša splitskim ulicama, čime su zadivili cijeli svijet i izmamili suze navijačima i epidemiolozima, igrači Hajduka vratili su im na najbolji mogući način. Fantastičan rezultat protiv Istre ulijeva nadu da za Hajduk, nošen Torcidom, dolaze bolji dani. Moćna Istra na svom je terenu jedva izvukla pobjedu protiv probuđenih bijelih. Hajduk je promašio i jedanaesterac, ali zbilja zamalo i očekuje se da će u nekom od idućih kola biti bolje.

Nedjelja - 1. 11. 2020.

Zanimljiv znanstveni eksperiment u Crnoj Gori. Otprilike pola te države skupilo se na pogrebu mitropolita Amfilohija kako bi provjerili koliko se brzo može dobiti korona na otvorenom. Tisuće dobrovoljaca, na čelu s liječnicima i svećenicima, zbijale su se rame uz rame oko otvorenog mitropolitova lijesa, kojeg su nosili na ramenima na njegov posljednji počinak. Nije nedostajalo ni cjelova, ni bacanja po lijesu, ni grljenja. Rezultati se čekaju. Srpski patrijarh Irinej preporučio je “Gospodu da isprati Amfilohija tako gdje su naši sveti preci i tamo gdje ćemo mi jednog dana biti”. Problem je što sada mnogi tvrde da će se dosta onih koji se nisu štitili na pogrebu precima pridružiti malo prije nego su planirali.

Ponedjeljak - 2. 11. 2020.

Manji problemi u KB-u Dubrava odmah su na svjetlo izvukli miševe koji krenuše na našeg Vilija. Dobro, stanje nije baš najbolje. Žohari trče po dragulju našeg moćnog zdravstvenog sustava, nestalo je i struje, pa se ni generatori koje nam je ostavila agresorska vojska teroristički nisu upalili, ali Vili je odmah poslao studente medicine koji su cijeli dan pedaliranjem na smjenu omogućili funkcioniranje respiratora i sve je opet funkcioniralo bez greške. Zbilja se pretjeruje u kritici našeg zdravstva. Koliko smo u 30 godina stvari uništili, zdravstvo se još dobro drži.

Utorak - 3. 11. 2020.

Bira se novi predsjednik SAD-a. Donald ili Joe, bumo vidli. U taboru Donalda i Melanije – optimizam. Ljudi dolaze, Bijela kuća je puna. Melanija je napravila tisuće harambašića, pripremilo se pršuta i sira za pola Washingtona, sve je spremno za veliko slavlje i za doček njezina slavodobitnika Donalda. Biden nije spremio veliko slavlje, iz njegovog tabora javljaju da će rezultate čekati u krugu obitelji i najbližih suradnika te da će se počastiti bocom bijelog vina i možda s malo botoxa.

Srijeda - 4. 11. 2020.

Drama u SAD-u! Donald je skroz poludio kada je shvatio da sudac nije svirao kraj čim je javljeno da je on osvojio Texas i Floridu. Kakvo sada dopisno glasanje, kakva pošta, o čemu ovi ljudi pričaju, pita se Donald i tvrdi da je on zapravo pobjednik i da će tužiti svakog tko kaže drugačije! Na to su njegovi pristaše lupili petama, naoružali se i sada čekaju direktivu. Dobro, kod nas se glasa po nekoliko puta, vole i mrtvi izaći na birališta, ali ovakav nered u kojem najmoćnija zemlja svijeta nije u stanju u nekoliko dana prebrojiti glasove ostavlja nadu da ni naša birokracija nije baš najgora na svijetu.

Četvrtak - 5. 11. 2020.

Vrag je odnio šalu i Ameri su konačno shvatili da ne mogu sami. Naši reporteri javljaju da su američki helikopteri usred noći sletjeli u Zagreb. U sklopu ultratajne operacije, prebacili su u Washington članove našeg Državnog izbornog povjerenstva, kako bi im naši eksperti pokazali kako se broje glasovi. Đuro Sessa i Ana Lovrin na čelu su satnije naših stručnjaka, koji će spasiti demokraciju u Americi i pokazati superiornost našeg zakonodavstva i organizacijskog genija. Pomoć je ponudio i ustavni i ini stručnjak Vladimir Šeks, ali su Ameri procijenili da im njihova pomoć nije potrebna iako je naglasio da je on opijen američkom demokracijom i da je spreman pomoći SAD- u i po danu i po noći te da je vrijedan poput sove.

Petak - 6. 11. 2020.

Đuro Sessa i Ana Lovrin odmah su pohvatali sve konce i već se nazire kraj drame u SAD-u. Međutim, nisu bili dovoljni pa su Ameri pozvali pomoć i pripadnike naše Antiterorističke jedinice Lučko, koja osigurava transport poštanskih kočija s glasovima, koje se danima probijaju kroz neprijateljski teritorij. Donald ih je pozvao jer tvrdi da su pune njegovih glasova, a da ih napadaju Bidenovi pristaše. Pripadnici ATJ Lučko odmah su uveli red i, čim se čulo da su došli, napadi su prestali. Ameri čak razmišljaju da za iduće izbore angažiraju djelatnike Hrvatske pošte, tvrtke poznate po pouzdanosti i točnosti.