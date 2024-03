'Zatvaram Monaco nakon 12 godina rada, žao mi je zbog incidenta, svima ću pomoći u oporavku'

Nakon 12 godina rada zatvaram Disco klub Monaco u Karlovcu. Ne mogu se više nositi s noćnim životom, kazao je Gordan Fancev, vlasnik noćnog kluba Monaco u kojem je u noći na nedjelju opekline u požaru dobilo sedam osoba, od čega su dvije zadržane na liječenju u Općoj bolnici Karlovac. Kako smo pisali, po svjedočenju mnogih u klubu te nakon istrage policije, do požara je došlo nakon što je 22-godišnja konobarica nestručno rukovala pićem koje je zapalila na šanku. Vlasnik kluba, vidno emotivan, kaže da mu je iskreno žao zbog svega.

"Došlo je do incidenta, boca štoka je eksplodirala, ljudi su se zapalili, ozlijeđeni su. Saznao sam za to odmah, konobari su si mi javili, nakon nekoliko minuta sam dopao u klub, odmah smo pozvali i policiju i hitnu i svi su jako brzo došli. Da nisu bili toliko brzi, možda bi posljedice bile i veće. Kada sam došao, ozlijeđenima smo pokušavali pomoći koliko smo mogli, dok ne dođu liječnici. Kada sam došao pred lokal, već su ozlijeđeni bili vani, kao i većina drugih gostiju, od kojih neki nisu ni znali što se događalo u klubu", ispričao nam je vlasnik Monaca. Dodao je da je razgovarao s konobaricom, i on i policija, kao i to da su oboje dali izjavu i policiji o svemu što su znali o slučaju.

"Ona je zaposlena prije neka dva tjedna kod mene, tvrdila je da ima iskustva s pripremom pića i koktela, jer je došla iz lokala u gradu koji se bavi isključivo koktelima i takvim stvarima. Tvrdila je da ima iskustva. Ja nisam nabavio ta sredstva koja su bila potrebna za to što je planirala napraviti na šanku, ali je istina da mi je rekla da će to kupiti i napraviti, da zna šta radi. Ne bježim od toga da sam znao da priprema takvu atrakciju. Nažalost, dogodio se ovaj incident i tvrdim da nije bilo nikakve namjere da se ikoga ozlijedi, nitko od nas nije htio da do ovoga dođe. Loše namjere nije bilo, dogodilo se iz neiskustva, nepažnje i ja ne mogu izraziti koliko mi je žao što se sve ovako dogodilo, što su gosti ozlijeđeni", dodao je Francev.

Kazao je i da poznaje iz viđenja sve svoje goste, jer je, dodaje, Monaco klub koji je radio 12 godina. "O klubu će neki stariji sugrađani sigurno imati puno ružnih riječi, no istina je da se u klubu kroz tih 12 godina odgojilo niz generacija. Nekada nije bilo lako, teško je bilo, bilo je problema i danas sam nakon svega pun emocija. Poznajem većinu mladih ljudi u gradu i oni mene poznaju, uvijek sam gledao da budem dostupan mladim ljudima. Bez obzira na sve, tvrdim da je u noćnom životu uvijek moguće da bude problema bilo koje vrste, da će se nešto dogoditi", govori nam vlasnik noćnog kluba, dodajući da on od odgovornosti ne bježi.

VEZANI ČLANCI:

"Objavio sam na društvenim mrežama, kažem i sada da sam spreman pomoći oštećenima, ozlijeđenima, snositi troškove liječenja i nadam se da će sve dobro završiti za njih. Monaco zatvaram, no smatram da sam, bez obzira na sve, napravio i puno dobrog posla u gradu, jer puno generacija vežu i lijepe uspomene uz ovaj klub. Sam sam donio odluku da zatvorim Monaco, nije bilo nikakvih pritisaka i nagovaranja bilo kojeg pojedinac ili institucija, jednostavno se više ne mogu nositi s tim noćnog životom", pojašnjava.

Čuo se, kazuje nam, s oštećenima. "Danas su mi se neki već javili, kažu da su im oštećeni mobiteli, odjeća. Zvali su me i roditelji neke djece koji su tu bili, javili su mi se, sretni jer im djeca nisu nastradala. Do sada nisam imao ni jedno neugodno iskustvo s ljudima koji su mi se javljali. Stvarno im hvala na razumijevanju i podršci", kazao nam je, vidno emotivan, Goran Fancev, vlasnik noćnog kluba Monaco u Karlovcu.