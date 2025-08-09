Ponovljeni izbori praktički su do jučer bili vjerojatan scenarij u nizu hrvatskih gradova u kojima su nakon svibanjskih izbora vođeni mukotrpni pregovori o okupljanju većine u gradskim vijećima. Na kraju su ipak u trećem, po zakonu posljednjem mogućem pokušaju, konstituirana vijeća i u Vrgorcu i u Opuzenu, naposljetku i u Rijeci. Jedino nekonstituirano ostalo je ono u Đakovu, u kojem je treća konstituirajuća sjednica sazvana za ponedjeljak. Đakovo je pritom sredina u kojoj su izbore pratile i najveće napetosti, uključujući i optužbu bivšeg gradonačelnika Zorana Vinkovića da je pokraden na izborima, na kojima mu je funkciju sa samo devet glasova razlike preoteo HDZ-ov Marin Mandarić. Vinković se žalio izbornom povjerenstvu, a onda i Ustavnom sudu, no njegov zahtjev da se izbori ponove, čak i onaj da se ponovno prebroje listići odbijen je. Kao i u mnogim drugim slučajevima na ovim izborima, Ustavni je sud takvu odluku donio preglasavanjem. Šestero njegovih sudaca u izdvojenom je mišljenju upozorilo da je izborni materijal u Đakovu mijenjan nakon zatvaranja birališta, bez prisutnosti biračkih odbora, odnosno da je naknadno bez kontrole "ispravljen" broj nevažećih listića. Procijenili su da je riječ o grubom kršenju izbornog procesa zbog kakvog bi trebalo ponoviti izbore na dva izborna mjesta, no većina je odlučila drukčije. A u takvim okolnostima, napetosti u formiranju većine u gradskom vijeću nisu neočekivane, iako treba primijetiti da su, za razliku od prve neuspješne konstituirajuće sjednice, na kojoj nije bilo kvoruma, na drugu došli i nezavisni vijećnici s liste Ivana Mihalja te po jedan iz HSP-a i SDP-a pa nije isključeno da se većina u ponedjeljak ipak formira te da i Đakovo izbjegne ponovljene izbore, premda su šanse za to vrlo male.
Zašto su koalicije nakon izbora takav tabu
Inzistiranje na moralnoj superiornosti nad 'dvoglavom partijom', odnosno očajničko izbjegavanje novih opcija da surađuju s HDZ-om i SDP-om, postaje ozbiljan politički problem.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.