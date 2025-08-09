Naši Portali
LOKALNI IZBORI I KOALICIJE

Zašto su koalicije nakon izbora takav tabu

Autor
Iva Boban Valečić
09.08.2025.
u 19:34

Inzistiranje na moralnoj superiornosti nad 'dvoglavom partijom', odnosno očajničko izbjegavanje novih opcija da surađuju s HDZ-om i SDP-om, postaje ozbiljan politički problem.

Ponovljeni izbori praktički su do jučer bili vjerojatan scenarij u nizu hrvatskih gradova u kojima su nakon svibanjskih izbora vođeni mukotrpni pregovori o okupljanju većine u gradskim vijećima. Na kraju su ipak u trećem, po zakonu posljednjem mogućem pokušaju, konstituirana vijeća i u Vrgorcu i u Opuzenu, naposljetku i u Rijeci. Jedino nekonstituirano ostalo je ono u Đakovu, u kojem je treća konstituirajuća sjednica sazvana za ponedjeljak. Đakovo je pritom sredina u kojoj su izbore pratile i najveće napetosti, uključujući i optužbu bivšeg gradonačelnika Zorana Vinkovića da je pokraden na izborima, na kojima mu je funkciju sa samo devet glasova razlike preoteo HDZ-ov Marin Mandarić. Vinković se žalio izbornom povjerenstvu, a onda i Ustavnom sudu, no njegov zahtjev da se izbori ponove, čak i onaj da se ponovno prebroje listići odbijen je. Kao i u mnogim drugim slučajevima na ovim izborima, Ustavni je sud takvu odluku donio preglasavanjem. Šestero njegovih sudaca u izdvojenom je mišljenju upozorilo da je izborni materijal u Đakovu mijenjan nakon zatvaranja birališta, bez prisutnosti biračkih odbora, odnosno da je naknadno bez kontrole "ispravljen" broj nevažećih listića. Procijenili su da je riječ o grubom kršenju izbornog procesa zbog kakvog bi trebalo ponoviti izbore na dva izborna mjesta, no većina je odlučila drukčije. A u takvim okolnostima, napetosti u formiranju većine u gradskom vijeću nisu neočekivane, iako treba primijetiti da su, za razliku od prve neuspješne konstituirajuće sjednice, na kojoj nije bilo kvoruma, na drugu došli i nezavisni vijećnici s liste Ivana Mihalja te po jedan iz HSP-a i SDP-a pa nije isključeno da se većina u ponedjeljak ipak formira te da i Đakovo izbjegne ponovljene izbore, premda su šanse za to vrlo male.

Ključne riječi
HDZ i SDP Političke tenzije Koalicije i pregovori ponovljeni izbori

