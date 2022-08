Razlog su visoke temperature? U Austriji zabilježeno pet puta više smrtnih slučajeva u odnosu na prošlu godinu

Posljednja dva tjedna, dakle krajem srpnja ove godine, zabilježeno je u Austriji izuzetno mnogo smrtnih slučajeva. Zašto, pitaju se mnogi. Što se to događa u ovoj alpskoj zemlji u ljeto, kada su Austrijanci obično naviknuti odmarati, uživati svoje vrtove, šume, jezera, planine…?

Odgovor na to pitanje pokušali su dati statističari današnjom objavom novog izvješća austrijskog državnog Zavoda za statistiku “Statistik Austria”. Izvješće pokazuje da je između 18. i 31. srpnja ove godine u Austriji umrla čak petina odnosno 20 posto više ljudi nego što je bio prosjek smrtnosti u to vrijeme između 2015. i 2019. godine. To je samo gola statistička činjenica. Podaci o točnim uzrocima smrti još nisu gotovi.

Kako izvještava austrijska televizija ORF, pretpostavlja se da bi uzrok 20-posto povećane smrtnosti Austrijanaca mogle biti neuobičajeno visoke temperature zraka i velike vrućine, kao i neuobičajeno mnogo oboljelih od koronavirusa za ovo, ljetno doba godine.

Posebno mnogo umrlih bilo je u pretposljednjem tjednu srpnja, stoji u podacima “Statistik Austrije”, kada je umrlo čak 1.830 ljudi u tjedan dana. Za četvrtinu više od prosjeka, u isto vrijeme 2015. do 2019. godine. U posljednjem tjednu ovogodišnjeg srpnja umrlo je 1.706 osoba, što je 15 posto iznad navedenog prosjeka.

U oba tjedna u Austriji, u svim austrijskim pokrajinama, a posebice na istočnom i južnom dijelu zemlje, vladale su velike vrućine. Rekordne temperature zraka zabilježene su upravo između 20. i 25. srpnja. Najviša dnevna temperatura zraka od 37,8 stupnjeva Celzija evidentirana je u Seibesdorfu u saveznoj pokrajini Donjoj Austriji.

Ono što je također zabrinjavajuće je veliki broj novozaraženih koronavirusom u ljetno doba godine, što u protekle dvije godine nije bio slučaj. Evidentno je da je Austriju upravo ovoga ljeta zapljusnuo popriličan val korona zaraze.

Austrijska državna Agencija za zdravlje i sigurnost hrane (AGES) objavila je također svoje podatke iz kojih je vidljivo da je srpnju 320 ljudi umrlo nakon korona zaraze, što je peterostruko više nego u srpnju 2021. godine kada ih je umrlo 64, te sedmerostruko više nego 2020. godine kada je zabilježeno “tek” 45 smrtnih slučajeva zaraženih osoba.. Više nego zabrinjavajuće, posebice uoči dolaska jeseni i zime, konstatiraju austrijski mediji.

