Zašto je Norveška ušla u recesiju? Pitali smo umjetnu inteligenciju, ovo su odgovori

Norveški BDP smanjio se i u četvrtom tromjesečju, pokazali su u utorak podaci statističkog ureda, naznačivši da je gospodarstvo na kraju 2024. godine ušlo u recesiju, uz kontinuirani pad aktivnosti u sektoru nafte i plina. U razdoblju od listopada do prosinca BDP se smanjio za 0,6 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca kada je po revidiranim podacima pao za 1,6 posto. Norveška je tako na kraju godine ušla u recesiju budući da se aktivnost smanjila dva tromjesečja zaredom.

Aktivnost u sektoru vađenja i transporta nafte i plina smanjila se za jedan posto u odnosu na ljetno tromjesečje kada je bila potonula za 5,1 posto. Kada se isključi naftni i plinski sektor, BDP je u četvrtom tromjesečju smanjen za 0,4 posto, nakon gotovo istog postotnog rasta u prethodna tri mjeseca. Izvoz nafte i plina smanjio se za jedan posto, nakon 6-postotnog pada u ljetnim mjesecima. Potrošnja kućanstava i kompanija zadržala se na razini prethodna tri mjeseca. U cijeloj prošloj godini BDP je porastao za 2,1 posto, nakon stagnacije u 2023. Aktivnost u energetskom sektoru poskočila je za 4,9 posto, nakon 1,0-postotnog pada u 2023. Kada se isključi energetski sektor uvećana je za 0,6 posto, gotovo kao i u 2023.

S obzirom na to da je umjetna inteligencija sve prisutnija u našim svakodnevnim životima, odlučili smo testirati može li pojasniti uzroke koji stoje iza ulaska norveškog gospodarstva u recesiju. Chat GPT ističe kako postoje četiri glavna uzroka tog gospodarskog usporavanja, a oni su:

Smanjena inozemna potražnja za plinom i naftom: Kao jedan od najvećih izvoznika ovih energenata, Norveška je osjetila posljedice globalnog smanjenja potražnje, što je negativno utjecalo na njezin izvoz i prihode. Pad industrijske proizvodnje: Smanjenje industrijske aktivnosti dovelo je do smanjenja ukupne gospodarske proizvodnje, što je dodatno pridonijelo recesiji. Visoke kamatne stope: Povećanje kamatnih stopa otežalo je pristup financiranju za poduzeća i potrošače, što je rezultiralo smanjenjem investicija i potrošnje. Inflacija: Rast cijena smanjio je kupovnu moć potrošača, što je dovelo do smanjenja potrošnje kućanstava.

Uz to, Chat GPT napominje: "Ovi čimbenici zajedno su doveli do smanjenja gospodarske aktivnosti i ulaska zemlje u recesiju." Drugi popularni AI model, DeepSeek ističe da je Norveška "ušla u recesiju zbog kombinacije unutarnjih i vanjskih ekonomskih čimbenika." Isto kao i Chat GPT, nabrojao je nekoliko ključnih razloga, no izdvojio je jednog više od druge platforme:

Pad cijena nafte: Norveška je veliki izvoznik nafte, a pad cijena nafte na svjetskom tržištu značajno je smanjio prihode od izvoza. To je imalo negativan utjecaj na državne prihode i investicije u naftnu industriju. Smanjenje potrošnje: Nesigurnost u gospodarstvu dovela je do smanjenja potrošnje stanovništva. Kada potrošači smanje potrošnju, to može dovesti do smanjenja proizvodnje i rasta nezaposlenosti, što dodatno pogoršava recesiju. Globalni ekonomski uvjeti: Globalna ekonomska nesigurnost, uključujući trgovinske napetosti i usporavanje rasta u velikim ekonomijama poput Kine i Europske unije, također je utjecala na norveško gospodarstvo. Monetarna politika: Norveška centralna banka (Norges Bank) odlučila je zadržati niske kamatne stope kako bi potaknula gospodarski rast. Međutim, niske kamatne stope također mogu imati ograničen utjecaj na poticanje potrošnje i investicija u uvjetima globalne ekonomske nesigurnosti. Investicije u naftnu industriju: Smanjenje investicija u naftnu industriju zbog nižih cijena nafte također je doprinijelo recesiji. Naftna industrija je ključni sektor za norveško gospodarstvo, a smanjenje investicija u ovaj sektor ima širok utjecaj na cijelu ekonomiju.

"Ovi čimbenici zajedno su doprinijeli tome da Norveška uđe u tehničku recesiju, što je definirao pad BDP-a u dva uzastopna kvartala. Vlada i centralna banka nastoje implementirati mjere za poticanje gospodarskog oporavka, ali učinak tih mjera ovisi o daljnjem razvoju globalne ekonomske situacije", zaključuje DeepSeek.

GALERIJA Od olupina srušenih aviona do misterioznih krugova u Rusiji: Ove su neobične prizore snimili Googleovi sateliti