Zašto baš sada traže blokadu srbijanskih pregovora?

Od mirne reintegracije i završetka rata prošlo je 20 godina, no Hrvatska još uvijek traga za svojim nestalima. Obitelji 1508 nestalih i 414 smrtno stradalih čekaju na informacije o sudbini ili grobovima svojih najmilijih i to se ne smije zaboraviti. Riječ je o prvorazrednom humanitarnom pitanju i Hrvatska to ne smije smetnuti s uma kada se govori o postupku pristupanja Srbije EU.

Iako nam je što skorije pristupanje susjedne države u najvećem interesu, moramo inzistirati na suradnji u pronalasku nestalih. Ne smijemo zanemariti ni ostala pitanja koja su kao prijelazna mjerila uključena u pregovaračka poglavlja 23 i 24. Hrvatska je morala i još uvijek mora dobro paziti što se događa sa zakonom o univerzalnoj jurisdikciji, na temelju kojega su u Srbiji podignute stotine fantomskih optužnica protiv hrvatskih branitelja. Mora inzistirati i na obeštećenju žrtava rata i zaštiti manjina i Most je u pravu kada upozorava na ta pitanja.

U pravu je, međutim, i ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić kada bivše koalicijske partnere pita – gdje ste bili kad je grmjelo? Poznato je, naime, da je ova pregovaračka poglavlja Srbija otvorila u srpnju 2016. godine, kada je na čelu hrvatske Vlade bio Tihomir Orešković, ministar vanjskih poslova Miro Kovač, a ministar pravosuđa, neposredno zadužen za praćenje pregovora u poglavlju 23, koje nosi nazin Pravosuđe i temeljna prava, Mostov Ante Šprlje.

I nitko od njih tada se nije sjetio Srbiji blokirati pregovore. Iako su i srbijanski mediji do zadnjega dana nagađali da bi Hrvatska u zadnji tren mogla stopirati otvaranje ovih poglavlja, to se nije dogodilo. Umjesto toga, na temelju hrvatskih stajališta, pred Srbiju su postavljeni zahtjevi u vidu prijelaznih mjerila, a da bi se obranili od optužbi da olako puštaju da Srbija otvori ključna poglavlja, u vladi HDZ-a i Mosta odlučili su osnovati povjerenstvo koje je trebalo pratiti ispunjavaju li se ta mjerila. I zato je danas, kada Nikola Grmoja tom povjerenstvu daje gotovo biblijski značaj, potpuno legitimno postaviti pitanje – što se promijenilo da sada treba, a onda nije trebalo blokirati Srbiju?

