Zaštitar pucao po ljudima koji su bježali jer je sumnjao da su ukrali industrijsku boju!?

Je li provala u neko skladište, radi krađe industrijske boje, vrijedna ljudskog života, pitanje je koje će vjerojatno postavljati mnogi nakon tragičnog događaja koji se zbio 21. srpnja oko 17 sati na Slavonskoj aveniji na zagrebačkom Žitnjaku. Tamo je jedna osoba, kako je to rekla zagrebačka policija ubijena hicima iz vatrenog oružja, a osoba za koju se sumnja da je pucala najvjerojatnije je zaštitar. Koji bi, kako je priopćila zagrebačka policija, vjerojatno mogao biti osumnjičen za - ubojstvo.

Jer priopćili su da je ubijen 36-godišnjak. Neslužbeno se doznaje da se radi o Antoniju D. Po onom što je zagrebačka policija utvrdila tijekom očevida kojeg su obavili u nedjelju popodne i navečer, izgleda da je uporabi vatrenog oružja i ubojstvu prethodila provala u skladište koje je osiguravao zaštitar (47). Po neslužbenim informacijama riječ je o Siniši P. U zagrebačkoj policiji kažu da je očevidom utvrđeno da su nepoznati počinitelji ili više njih došli do dvorišnog kruga trgovačkog društva i to do mjesta gdje je prije tjedan dana napravljen otvor. Ti nepoznati počinitelji su se zatim provukli kroz taj otvor, ušli su u prostor tvrtke te su provalili u skladište iz kojeg su otuđili više proizvoda industrijske boje. Dok su bježali, nepoznati počinitelj, a u policiji kažu da je to najvjerojatnije bio zaštitar Siniša P., pucao je po njima. Ispaljeno je nekoliko hitaca, jedan je pogodio Antonija D. S njim je u tom trenutku bio njegov brat, koji ga je odvukao u obližnju šumu gdje je Antonio D. i preminuo. Dok se počinitelj, kako kažu u policiji - udaljio s mjesta događaja.

No u nedjelju navečer zagrebačka policija je bila priopćila da imaju počinitelja pod nadzorom i da je riječ o zaštitaru, što znači da su ga malo nakon događaja ili našli ili im se sam javio. Sada kažu da ga se dovodi u vezu s događajem te da je nad njim u tijeku kriminalističko vještačenje. Tijekom ponedjeljka bi trebao biti ispitan na policiji i tužiteljstvu, a zatim mu slijedi i dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. S obzirom na to da su naveli da je Antonio D. ubijen, to vjerojatno znači da će ga sumnjičiti za ubojstvo. A zašto je pucao na ljude te je li i Antonio D. sudjelovao u krađi, s obzirom na to da policijsko priopćenje vrvi od nepoznatih počinitelja, možda se utvrdi tijekom istrage i nakon provedenih vještačenja.

FOTO: Večernji stigao na mjesto masakra u Daruvaru