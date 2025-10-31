Zasljepljuju vas na cesti? Hrvati otkrili zašto voze s krivo podešenim farovima

Gotovo da nema vozača koji se u noćnoj vožnji nije susreo s automobilom iz suprotnog smjera čija svjetla zasljepljuju toliko jako da se na trenutak zapita jesu li upaljena duga svjetla. Upravo je to pitanje potaknulo žustru raspravu na Redditu , gdje su hrvatski vozači otkrili iznenađujuću mješavinu neznanja, nemara i tehničkih problema koji stoje iza ove opasne navike.

Sve je počelo jednostavnim pitanjem korisnika zašto ljudi voze s previsoko podešenim farovima i zašto pale maglenke bez stvarne potrebe, primjerice po kiši. Lavina komentara koja je uslijedila pokazala je da odgovor nije nimalo jednostavan. Mnogi vozači, čini se, uopće nisu svjesni da mogu i trebaju podešavati visinu svjetlosnog snopa.

"Dok nisam iz fore išao čitati priručnik o autu, nikad nisam znao na kojem broju bih trebao držati kut farova", napisao je jedan korisnik i detaljno objasnio kako se visina snopa podešava ovisno o opterećenju vozila - od pozicije '0' za samog vozača do najniže pozicije kada je prtljažnik pun. Drugi je vozač iskreno priznao svoju grešku iz početničkih dana: "Prčkao sam po svjetlima i ostavio ih dosta visoko. Odgovaralo mi je, sve se lijepo vidjelo, e onda su počeli blicati. Smanjio sam i od onda nema blicanja. Ja nisam znao da to tak smeta drugim vozačima!"

Ipak, mnogi vjeruju da je u korijenu problema čista bezobzirnost. "Boli ih briga, kao i za druge stvari u životu", glasio je jedan od komentara s najviše odobravanja. Čini se da se dio vozača vodi logikom: "Vidim li ja bolje? Da. Je li me briga smeta li drugima? Ne."

Rasprava je otkrila i da problem često nije samo u vozaču, već i u samom vozilu. Korisnici su istaknuli kako na starijim automobilima kotačić za podešavanje visine farova često uopće ne radi. Problem predstavljaju i noviji automobili s automatskim LED svjetlima, gdje vozači ponekad nisu ni svjesni koja su im svjetla upaljena, pogotovo stražnja.

Posebno zabrinjava činjenica da ni tehnički pregled nije uvijek jamstvo ispravnosti. Nekoliko je korisnika podijelilo iskustva u kojima su im vozila s očito loše podešenim svjetlima bez problema prošla inspekciju. "Nakon što sam pročitao priručnik za korištenje uređaja za podešavanje, bilo mi je jasno zašto barem svakom četvrtom autu u Hrvatskoj ne valjaju svjetla. Način na koji oni to koriste na tehničkom rezultira time da će spustiti svjetla samo onima kojima kratka svjetle u drveće", opisao je jedan korisnik.

Ova online diskusija dolazi u pravo vrijeme. Od 1. studenog u Hrvatskoj počinje obveza vožnje s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima i tijekom dana. S obzirom na to da Hrvatska ima jednu od viših stopa smrtnosti na cestama u Europskoj uniji, ovakvi naizgled mali propusti poput nepodešenih farova predstavljaju stvaran rizik. Zasljepljivanje vozača iz suprotnog smjera može dovesti do kobnih posljedica, a ova rasprava pokazuje da je podizanje svijesti o prometnoj kulturi i tehničkoj ispravnosti vozila ključno za sigurnost svih sudionika u prometu.