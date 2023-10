Zapelo pri kraju: Problemi u Civilnoj zaštiti, nitko ne želi izraditi promotivne materijale za projekt

Na "najbezbolnijem", gotovo posljednjem koraku - moglo bi zapeti. U Ravnateljstvu civilne zaštite, mislimo, jer od kolovoza traže tvrtku koja će im dobaviti brošure o Državnoj intervencijskoj postrojbi, izraditi edukativni i promotivni film, a onda i nabaviti ruksake, pojasne torbice, šešire, sve s njihovim logom. I ne bi možda to ni bio poseban problem da rok za sve to nije konac studenog jer projekt u sklopu kojeg se mora nabaviti navedeno završava na kraju ove godine, kad se, naravno, računi moraju podnijeti Europskoj uniji jer novac je otamo.

Na natječaj "Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje" prijavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Civilnu zaštitu još krajem 2017., a kako bi se što bolje pripremili za eventualne požare, poplave i potrese, od Europskog fonda za regionalni razvoj odobreno je tadašnjih nešto više od 55 milijuna kuna. - Cilj projekta jest doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanje kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama kroz podizanje razine spremnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje kao središnjeg tijela u nacionalnom sustavu upravljanja u kriznim situacijama, i za prevenciju te pravodobne i adekvatne reakcije u slučajevima pojave katastrofa - na što bi se trebalo potrošiti ukupno 65 milijuna kuna, pojasnili su iz Europskih i strukturnih fondova prilikom raspisivanja samog natječaja za projekt.

Kako su kazali, svrha je osposobiti i opremiti 231 pričuvnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite (tim za traganje i spašavanje iz ruševina, tim za spašavanje iz vode i tim za logističku podršku) te 50 pripravnika vatrogasaca Državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi, kao i opremanje njihovih centara u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu, Zadru, Šibeniku i Dubrovniku.

- Nabavit će se i potrebna pojedinačna zaštitna i spasilačka oprema te oprema za Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja. Uz navedeno, postići će se i bolja informiranost poslodavaca, udruga i opće javnosti o mogućnostima sudjelovanja njihovih djelatnika i članova u sustavu civilne zaštite. Postizanjem navedenih rezultata očekuje se osnažiti preventivno djelovanje te ostvariti bolju spremnost za adekvatne reakcije u slučajevima pojave katastrofa, a to se posebno odnosi na ključne rizike prepoznate u dokumentu Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku (poplave, potresi i požari otvorenog tipa) - pojašnjeno je tada.

POVEZANI ČLANCI:

Novac je stigao, obuke su pri kraju, preostalo je još jedino izraditi promotivni materijal; pet tisuća brošura o Državnoj intervencijskoj postrojbi, promotivni i edukativni film o pripadnicima iste, 300 komada rasklopnog seta za kampiranje s gravurom, 250 majica i isto toliko ruksaka s oznakama, 300 pojasnih torbica za "osobnu opremu i sitni inventar", 300 baterijskih svjetiljki te toliko šešira, a onda još i 3500 naljepnica različitih dimenzija s vizualom projekta. Točno ovdje je Ravnateljstvo civilne zaštitne, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova zapelo jer, iako su na sve materijale planirali potrošiti 105 tisuća eura, nikako da nađu tvrtku koja bi im ih osigurala. Potencijalne firme koje bi posao i odradile muči uglavnom jedna jedina stvar - kratki rok.

Natječaj još traje, ovog je puta produžen do 26. listopada, iako je raspisan još krajem kolovoza, a tvrtke su MUP upozorile da za tiskanje brošura te snimanje filmova jednostavno neće imati vremena. Ako i ponude stignu na natječaj do kraja listopada, još pričekati treba da prođe razdoblje potencijalnih žalbi te se tek tada u posao određena firma može uvesti, što znači da će za snimanje filmova, od kojih se jedan radi i pod vodom te za osmišljavanje i tiskanje brošura, ostati manje od mjesec dana.

Rok se, međutim, ne može produžiti, kazali su tvrtkama iz MUP-a jer obuke pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite traju još do kraja sljedećeg mjeseca te je to jedini period u kojem ih se može snimiti, a i projekt za koji je EU dala 55 milijuna kuna (ili 7,3 milijuna eura, ako hoćete) završen mora biti do konca 2023.

>> VIDEO Otvorena najskuplja cesta u Hrvatskoj: Koštala je 70 milijuna eura