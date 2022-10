Zapečatio je sudbinu Borisa Johnsona, a onda je izgubio od Truss: Sunak objavio kandidaturu

Bivši britanski ministar financija Rishi Sunak potvrdio je u nedjelju da se kandidira za mjesto premijera nakon ostavke Liz Truss.

"Ujedinjeno Kraljevstvo sjajna je zemlja, no suočavamo se s dubokom gospodarskom krizom", rekao je na Twitteru.

