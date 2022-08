Zapaljen BMW X5 poduzetniku kojeg su ranije pokušali ubiti paklenom napravom u Porscheu?

BMW X5 izgorio je u požaru koji je 26. kolovoza oko 11 sati izbio u dvorištu Fijanove 4. Kako je priopćila zagrebačka policija, vatra se proširila na susjedna vozila, no ozlijeđenih srećom nije bilo. Kolika je šteta za sada nije poznato, no prema prvim informacijama istražuje se je li požar podmetnut, jer ima indicija da je namjerno izazvan.



Neslužbeno se pak doznaje da je BMW X5 s kojeg se vatra proširila vlasništvo poduzetnika D.B., kojeg je on posudio na korištenje bivšem nogometašu Dariu Zahori. Policija će vjerojatno istraživati tko je od njih dvojice bio meta, ako se očevidom potvrdi da je požar bio podmetnut.