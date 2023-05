Zapad nema način da to zaustavi: Iran ima direktnu rutu kojom šalje oružje Rusiji

Rusija i Iran koriste svoju snažnu poziciju na Kaspijskom moru za međusobnu trgovinu oružjem i zaobilaženje sankcija. Suradnja između dvije zemlje znatno se produbila, naročito nakon izolacije Rusije na međunarodnoj sceni poslije pokretanja invazije na Ukrajinu. Sada one koriste rutu na Kaspijskom moru, na kojem obje imaju luke, kako bi Teheran Moskvi isporučio dronove, metke i artiljerijsko streljivo koji su vojsci Vladimira Putina potrebni za nastavak invazije, piše u svojoj analizi CNN.



Podaci prikupljeni praćenjem ruskih i iranskih brodova pokazuju često "zamračivanje" plovila, odnosno pokušaje tih vlade da isporuke roba drže u tajnosti.



Prošle je godine kompanija Lloyd's List Intelligence otkrila u rujnu porast broja "praznina" u praćenju brodova u Kaspijskom moru. To se dogodilo neposredno prije nego što je američka vlada rekla da je Rusija kupila dronove od Irana. Te je bespilotne letjelice Moskva koristila kako bi gađala infrastrukturu u Ukrajini tijekom jeseni i zime.

Eksperti s kojima je CNN razgovarao također govore da zapadni saveznici zapravoi realnu mogućnost zaustaviti te isporuke.- Ne postoji rizik za iranske isporuke putem Kaspijskog mora zbog drugih država koje imaju obalu na tom moru - one nemaju ni sposobnost, a ni motiv spriječiti te isporuke i trgovinu - rekao je, glavni analitičar EOS Rizik grupe. Osim Irana i Rusije, izlaz na to more imaju još tri bivše- Azerbajdžan, Turkmenistan i Kazahstan. Analitičari zato očekuju da će se "praznine" u broju plovila u Kaspijskom moru nastaviti i ubuduće.Rezolucija Međunarodne pomorske organizacije traži od većine plovila da sa sobom nose sustave za praćenje koji pružaju lokaciju i identitet broda obalnim vlastima. Zbog sigurnosnih razloga ti sustavi trebali bi odašiljati podatke u. No, brodovi mogu isključiti to praćenje, čime taktički mogu pokušati sakriti dijelove svog putovanja, lokacije ili pak se "zamračiti" prilikom komuniciranja s obalnim vlastima.

Na kraju 2022., podaci, prema analitičarki kompanije Bridget Diakun, pokazuju da je primijećen porast "vjerojatnih zamračenih poziva lukama Rusije i Irana" u Kaspijskom moru.- Sumnjivo je ako brod samo krene iz jedne luke i vrati se u nju bez da uspostavi kontakt s drugom lukom, osim ako plovilo zapravo prenosi teret do drugog broda, a ne u luku - rekla je Diakun. CNN je pratio neke brodove koji su krenuli izprema ruskoj luci Astrahan, i zamijetili su da su se neka plovila zamračila ili su isključila sustave za praćenje na duži vremenski period. Iako analitičari govore da je teško točno znati kakav teret su prevozili ti brodovi, obrasci ponašanja govore da bi se moglo raditi o isporukama dronova.

