Zamjenica ravnatelja HZJZ-a: Cjepivo nije uzrok smrti

Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, potvrdila je da je osoba u dobi od 88 godina preminula nakon primanja cjepiva AstraZenece, ali ističe da smrtni ishod nije uzročno povezan s cijepljenjem. Osoba nakon primanja cjepiva nije imala nikakve alergijske simptome, kao što su osip, edem ili teškoće disanja.

- Odmah na licu mjesta isključeni su uzroci koji bi mogli biti povezani s cijepljenjem - anafilaktička reakcija ili nepravilna primjena lijeka. Prema znakovima bolesti se smatra da se radi o infarktu. Terminološki se to govori o neželjenom događaju koji nije uzročno povezano s cijepljenjem - kazala je Šimetin.

Otkrila je da je ovo četvrti slučaj smrti koji je vremenski povezan s cijepljenjem, ali ne i uzročno-posljedično.

- Moramo reći da u toj dobi u Hrvatskoj svakodnevno umire 71 osoba. Najčešći uzrok je infarkt ili moždani udar. To znači da od 3874 osobe u dobi iznad 80 godina, dnevno jedna osoba umire. Kod cijepljenja gdje bi se cijepilo više od 3000 osoba u jednom danu, a koje imaju više od 80 godina, može se očekivati upravo takav jedan smrtni ishod. S obzirom da je prema planu cijepljenja, u prvoj i drugoj fazi cijepljenje je usmjereno starijim osobama i s kroničnim bolestima. Takav pristup ima činjenicu da će uz cijepljenje dolaziti smrtni ishodi jer je to dob u kojoj su smrtni ishodi učestali. To je nešto što je u toj dobi očekivani događaj, pogotovo ako se radi o srčanom bolesniku, kao što je riječ o ovom slučaju - kazala je.

Odgovarajući na pitanje kako se odlučuje hoće li se ići na obdukciju ili ne u ovim slučajevima, kazala je da to ovisi o mrtvozorniku, ali i stavu obitelji.

Istaknula je da je stav HZJZ-a i dalje da je cjepivo sigurno. Dosad je, kaže, prijavljeno nešto više od 1000 nuspojava, koje su uglavnom blage i prolazne.

- Najteže su nuspojave vezane uz alergijske reakcije. Negdje oko 20-ak težih alergijskih reakcija je bilo vezano uz cjepivo, koje su zahtijevale primjenu lijekova - kazala je.