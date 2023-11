Zakasnila na let pa istrčala na pistu i pokušala zaustaviti avion: 'Vikala je na pilota i skakala'

Žena je uhićena u Canberri u Australiji nakon što je istrčala na pistu u pokušaju da zaustavi zrakoplov koji se spremao poletjeti bez nje. Incident koji se dogodio u srijedu oko 19 sati zabilježilo je više putnika koji su se na vrijeme ukrcali na let.

Najveće im je iznenađenje bilo, kažu, da ženu nitko nije spriječio u nakani. "Svi su bili spori, kao da ne znaju što da rade, to mi je bilo čudno. Pitali smo se hoće li ju itko zaustaviti" ispričao je za 9News Dennis Bilic, jedna od osoba koje su snimale događaj.

Well, that's one way to walk the runway. 😬



A woman has been arrested following a bizarre security breach at Canberra Airport around 7.30pm last night.#9News pic.twitter.com/ylC7VFgUY2