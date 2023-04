Zahvaljujući kiši i vjetru imali smo električne energije i za izvoz

U prva tri mjeseca ove godine, prvenstveno zahvaljujući dobrim hidrološkim i klimatskim uvjetima, proizvodnja električne energije u Hrvatskoj bila je veća od potrošnje pa je dio i izvezen. Analiza udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH), pokazuje da je ukupni promet struje u elektroenergetskom sustavu Hrvatske za prva tri mjeseca iznosio 6858 GWh. Ukupna proizvodnja elektrana iznosila je 4536 GWh. Iz neobnovljivih izvora proizvedeno je 1429 GWh (31,5%), a iz obnovljivih 3107 GWh (68,5%). Ukupna potrošnja iznosila je 4660 GWh pri čemu je u Hrvatskoj potrošeno 4615 GWh. Budući da je raspoloživa energija bila veća od potrošnje, viškovi su izvezeni na inozemna tržišta.

Iz OIE 58,73 posto

U raspoloživoj energiji za pokrivanje potrošnje obnovljivi su izvori sudjelovali sa 58,73%, a neobnovljivi sa 27,01%.

- Analiza proizvodnje električne energije dobivene samo iz obnovljivih izvora u prva tri mjeseca ove godine pokazuje prevladavajući udio proizvodnje iz hidroelektrana, čak 68,94% što pokazuje i našu ovisnost o dobrim vremenskim uvjetima. Sunčane su elektrane proizvele tek 0,39% ukupne obnovljive energije, no zato su vjetroelektrane proizvele 698 GWh (22,18%). Elektrane na bioplin, biomasu i ostala obnovljiva goriva proizvele su 242 GWh (7,79%) - navode iz OIEH.

NE Krško proizvela 11 GWh više nego u istom razdoblju lani. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prva tri mjeseca ove godine bila je veća za 516 GWh od proizvodnje u prva tri mjeseca lani. U promatranom je razdoblju proizvodnja hidroelektrana iz dotoka vode i akumulacija bila veća za 519 GWh, vjetroelektrana za 5 GWh i sunčanih elektrana za 8 GWh. Proizvodnja električne energije iz ostalih OIE bila je u usporednom razdoblju manja za 16 GWh.

Pad cijena struje

Ukupna proizvodnja HE u prva tri mjeseca ove godine iznosila je 2177 GWh, od čega 25 GWh iz crpljene vode. Energetska vrijednost dotoka vode za HE u prva tri mjeseca ove godine veća je za 1054 GWh u odnosu na isto razdoblje lani. Zbog vrlo visoke razine podzemnih voda na hidroenergetskim sustavima, velikih dotoka vode za HE, topljenja snijega te predviđanja kišovitog travnja i svibnja, očekuje se dobra proizvodnja struje.

U ožujku cijena električne energije na zapadu EU kretala se oko 120 eura za MWh s tendencijom pada, što je znatno niže u odnosu na isti mjesec 2022. Prosječna satna cijena električne energije u Hrvatskoj u ožujku je iznosila 113,64 eura za MWh, dok je u ožujku prošle godine iznosila 293,69 eura, što je smanjenje od 180,05 eura, odnosno 61,3%.

