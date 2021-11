POVIJESNA PRIČA

Zagrebački stadioni bili su monumentalni, rušili su se, obnavljali i gorjeli, a jedno ruglo nadživjet će mnoge

Čini mi se da će ovo ruglo od stadiona ostati i nadživjeti me. Cijeli sam život išao na Dinamove utakmice i cijelo to vrijeme prolazilo je u iščekivanju da će stadion biti dovršen, a on je nakon svakog pokušaja dovršetka izgledao sve gore i gore, kazuje nam dok se šećemo oko stadiona u Maksimiru umirovljenik Branko Kraljević (75), koji stanuje nadomak stadiona i sve što se oko njega i kvarta događa pozorno prati. Ne vjeruje ni da će nova vlast u Zagrebu išta učiniti za dovršetak starog ili gradnju novog stadiona.