Zagorska cesta smrti: Ta im cesta život znači, a na njoj se životi gase. Spas vide samo u jednom

Buna još traje, reći će složni Zagorci gore kod Bože ispod Gupčeve lipe. Šale se, to je štos. Ali, kad treba prema metropoli, šale prestaju. Njihova žila kucavica, stara Zagorska magistrala, danas je - cesta smrti. Frontalne sudare, izlijetanja, prevrtanja gledaju prečesto. Živote gube njihovi prijatelji, susjedi, poznanici, gosti iz metropole ili turisti. Većina, ako ne mora, i ne vozi tom cestom. No, ostaje i dalje 12.000 vozila dnevno čiji su putnici u - opasnosti. I sada se Zagorci ponovno – bune.



– Sad u srijedu, na Dan žena, vodio sam suprugu na ručak u “Ribič” okolo-naokolo, frka me – kaže nam gospodin iz Oroslavja. Ići ćemo na teške teme i opasnu cestu, ali prvo u kafiću “Roses” na glavnom trgu jedan vic... Tu je uvijek veselo. Pa i kad je frka.