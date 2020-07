Zadihanost, nemir i malaksalost ne smijete zanemariti

Iako po proteklim danima nije baš tako izgledalo, prema prognozama meteorologa ovo ljeto trebalo bi biti prilično toplo. Ako se sami teško nosite s ljetnim vrućinama, ni vašim kućnim ljubimcima nije ništa lakše. Kako im pomoći savjetuje Andrea Pađen, dr. vet. med., Veterinarska klinika Kreszinger

1. Putovanje

Vožnja u automobilu kućnim ljubimcima jedan je od najstresnijih trenutaka ljetovanja jer se javljaju kinetoze (bolest kretanja) koje uzrokuju povraćanja, nemir, drhtanja. Nastaju kada sustav za ravnotežu u unutarnjem uhu prima drugačije podražaje od ostalih receptora, posebice vidnih. Događa se to pri nejednolikim kretnjama i stalnim promjenama koje ne možemo vidjeti, već samo osjetiti (ljuljanje, poskakivanje, ubrzavanje i usporavanje). Kako biste im olakšali putovanje, izbjegavajte obilne obroke neposredno prije puta, poboljšajte ventilaciju u automobilu (klimatizacija) i češće se zaustavite. Unatoč tome, najčešće treba posezati za lijekovima protiv kinetoza, o odabiru i načinu primjene najbolje se posavjetovati s veterinarom. Da bi bili djelotvorni, treba ih je primijeniti barem pola sata prije puta.

2. Plaža

Plivanje je odlična rekreacija za pse, no treba biti strpljiv ako se ljubimac boji mora kako mu se ne bi razvio trajni strah. Kako bismo im ljetovanje učinili sigurnim, potrebno je obratiti pažnju na njegu njihove kože i dlake. Nakon kupanja mogu se uočiti znakovi svrbeža koji se javlja kao posljedica isušivanja kože zbog djelovanja morske soli. Kako bi se to spriječilo, nakon kupanja u moru potrebno ih je temeljito isprati vodovodnom vodom. Nije potreban šampon jer će on skinuti zaštitni masni sloj s kože. Pri plivanju u moru psi se često nagutaju vode te najčešće povraćaju. Nakon povraćanja ponudite psu manje količine vode u kratkim razmacima, a hranite ga u više malih obroka. Smetnje su uglavnom prolazne, ali ako povraćanje dulje traje ili je višestruko, može dovesti do poremećaja u organizmu zbog gubitka minerala i tekućine. Također, treba izbjegavati kupanje u prehladnom moru.

Foto: shutterstock

3. Toplinski udar

Većina ljubimaca voli duge šetnje, no tijekom toplih ljetnih dana treba ih ostaviti za večeri ili rana jutra, a preko dana tražiti travnata sjenovita područja. Preko dana asfalt se zagrijava i doseže temperature koje mogu uzrokovati opekline šapica ljubimaca. Mekuši poprimaju crvenu boju te postaju temperirane i bolne na dodir, a u težim slučajevima pojavljuju se mjehuri ispunjeni žućkastom tekućinom. Duge šetnje po najvećim vrućinama izlažu ljubimca izravnoj sunčevoj toplini, što može uzrokovati nastanak sunčanice. Također, ležanje pod suncobranom na plaži nije dovoljna zaštita. Prvi znakovi su zadihanost, nemir, malaksalost, povišena tjelesna temperatura, proljev, povraćanje... Naime, psi ne mogu višak topline izlučivati znojenjem preko kože, već samo preko mekuši te dahtanjem. Zbog toga su u većoj opasnosti od nastanka sunčanice ili toplinskog udara. Toplinski udar označava povećanje tjelesne temperature životinje koje nastaje zbog nemogućnosti otklanjanja viška topline. Simptomi kod toplinskog udara slični su onima kod sunčanice, no toplinski udar karakterističan je za zatvorene tople prostore s lošom ventilacijom ili bez nje. Najčešće se javlja kod ljubimaca zatvorenih u automobilu. S obzirom na to da temperatura automobila koji se nalazi na suncu izrazito brzo raste, ni djelomično otvoreni prozori nisu rješenje. Prva pomoć od izuzetne je važnosti u oba slučaja, a uključuje hitni smještaj životinje u hladovinu ili još bolje, rashlađenu tamnu prostoriju. Treba ih rashladiti laganim polijevanjem vodom te stavljanjem hladnih obloga od ručnika ili slične tkanine. Posebno su rizične brahiocefalične pasmine koje imaju genetske promjene dišnog sustava. Sunčanica i toplinski udar mogu dovesti do izrazito teških stanja pa se odmah uputite k veterinaru.

Dr. Pađen još jednom ističe: Osigurajte ljubimcu svježu vodu. Izbjegavajte šetnje između 10 i 18 sati. Nikada ne ostavljajte ljubimca u automobilu. Na put ponesite dovoljno hrane i vode, igračke, ležaj, vodilicu i ogrlicu te pribor za njegu dlake.