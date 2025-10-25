Za tjedan dana stiže važno pravilo za vozače: Ako zaboravite, prijete kazne

Iako u noći pomičemo sat s ljetnog na zimsko računanje vremena, vozači motornih vozila dužni su koristiti dnevna ili kratka svjetla i tijekom dana tek od iduće subote. Naime, sukladno članku 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 70/2019), na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka. Pa ta obveza više nema veze s pomicanjem sata, već je vezana uz konkretno razdoblje u godini. Za vozače koji u navedenom razdoblju za vrijeme vožnje danju na motornim vozilima ne budu imali upaljena dnevna ili kratka svjetla, predviđena je novčana kazna u iznosu od 30 eura.

Za motocikle i mopede ova obveza pak vrijedi tijekom cijele godine. Prometni stručnjaci ističu da upaljena svjetla povećavaju vidljivost vozila, čime se značajno doprinosi sigurnosti u prometu i smanjenju nesreća, čak i po sunčanom vremenu. Iako se obveza paljenja svjetala tijekom zimskog računanja vremena dijelom temelji na ekološkim razlozima, stručnjaci smatraju da prednosti sigurnosti nadmašuju minimalnu potrošnju goriva. Uoči zimskih mjeseci, vozači se pozivaju da pravovremeno pripreme svoja vozila za zimske uvjete, provjere stanje pneumatika i osiguraju propisanu opremu.

Podsjetimo, u Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Prema Odluci o obaveznoj uporabi zimske opreme („NN“ br. 121/20.), od 15. studenog do 15. travnja svi vozači, osim vozila oružanih snaga Republike Hrvatske, moraju koristiti zimsku opremu bez obzira na vremenske uvjete. Vozačima u Hrvatskoj koji ne koriste zimsku opremu ili voze na cestama gdje je promet njihovih vozila zabranjen prijeti novčana kazna od 132,72 eura, uz moguću naredbu za prekid vožnje ili korištenje odgovarajuće opreme.

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16.; 24/17., 70/19., 60/20. i 79/23) propisano je da se zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t sukladno ovom Pravilniku, smatraju zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

- Zimskom opremom autobusa sukladno ovom Pravilniku, smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima.

- Pneumatici s čavlima ne smiju se postavljati na motorna vozila.

- Pneumatici moraju biti primjereni za uporabu na vozilima ovisno o dimenzijama, brzini i nosivosti vozila

- Pneumatici na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama što ih je odobrio proizvođač, namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati, te moraju biti dimenzionirani da izdrže najveće dopušteno osovinsko opterećenja vozila.

- Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu.