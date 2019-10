Za silovatelje i teške nasilnike minimalno tri godine zatvora

Vlada je jučer utvrdila i Saboru poslala zakonske izmjene obećane inicijativi “#spasime”, učinak kojih bi trebao biti efikasnije sprečavanje i oštrije kažnjavanje obiteljskog i spolnog nasilja. Uz izmjene koje su prošle javno savjetovanje, Vlada se odlučila i na jednu koju do jučer nije najavljivala, a odnosi se na brisanje iz Kaznenog zakona kaznenog djela teškog sramoćenja, koja je posebno pogađala novinare. Njegovo brisanje novinari su tražili već nakon prve nepravomoćne presude nakon što je to kazneno djelo uvedeno Kaznenim zakonom 2011., koji je na snagu stupio 2013. godine.

Sve bez pristanka – silovanje

Ovo kazneno djelo u međuvremenu je doživjelo i zakonsku preinaku, a Vlada sada predlaže ukidanje jer je oštećenima sasvim dovoljna zaštita i naknada za duševne boli koju mogu tražiti u građanskim parnicama. Uzgred, za kazneno djelo teškog sramoćenja izrečeno je 28 osuda uglavnom na novčane kazne, 11 bezuvjetnih i 17 uvjetnih. Kada je riječ o zakonskim izmjenama vezanim za nasilje u obitelji i spolne delikte, najvažnija izmjena odnosi se na kazneno djelo silovanja.

Silovanjem bi se ubuduće trebao smatrati “svaki nekonsenzualni spolni odnošaj ili s njim izjednačena spolna radnja, kao i svaki bitan doprinos u njihovu počinjenju, i kada nije uporabljena sila ili prijetnja na život i tijelo silovane ili druge osobe”, a kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka posve se ukida. Uz proširenje biti kaznenog djela predviđene su i veće minimalne kazne za silovanje pa će se spolni odnos uz uporabu sile ili prijetnje ubuduće kažnjavati s minimalno tri umjesto jednom godinom zatvora.

Veće kazne predviđene su i za bludne radnje i spolno uznemiravanje umjesto “do jedne” na “do dvije godine” zatvora, a znatno se postrožuje i “sakaćenje ženskih spolnih organa”. Ono će se, umjesto s od šest mjeseci do pet godina, kažnjavati s jednom do osam godina zatvora, a ako je počinjeno u odnosu na blisku osobu, od tri do 10 godina.

Drastično strože za mržnju

Za kazneno djelo nasilja u obitelji dosad je bilo moguće izreći kaznu do tri godine zatvora, a sada se predlaže da kazna bude od jedne do tri godine zatvora. To je kazneno djelo uvedeno od 2013. i od tada je do kraja 2018., prema podacima Državnog zavoda za statistiku, izrečeno 178 osuda, od kojih je 139 uvjetnih i jedna novčana kazna. Ukupno 147 osuda ili 82% bilo je blaže od godine zatvora. Što znači da je to i očekivani postotak budućih nasilnika na koje bi se mogla odnositi predložena izmjena. Dvojbeno je hoće li ta promjena dovesti do većeg broja izricanja bezuvjetnih kazni zatvora ili će se samo dosadašnje kazne do godine zatvora, koje su ionako bile uvjetne (122 od 136) biti pretvorene u uvjetne osude na godinu zatvora.

Za tjelesnu ozljedu sada se može izreći od tri mjeseca do tri godine zatvora, a predlaže se da minimum bude godina zatvora. Za tešku ozljedu nad bliskom osobom sada je predviđena kazna od jedne do osam godina zatvora, a predlaže se da minimalna bude tri godine zatvora, kao i za osobito teški slučaj. Za ta je kaznena djela izrečeno 167 osuda od kojih je 112 uvjetnih. Samo su tri osude u rasponu od tri do pet godina zatvora, dok ih je 126 do godine zatvora.

Drastično dizanje minimuma kazne za počinitelje iz mržnje, prema bliskoj ili osobi ranjive dobi i sl. moglo bi rezultirati nepravdama jer ta izmjena ne onemogućuje suptilniji sudski tretman te vrste nasilnika čak i kad je riječ o ekscesu. Tri godine zatvora dobit će i nasilnik koji udari člana obitelji kojem dođe do pomaka nosne kosti, dok će netko za desetke udaraca proći s uvjetnom. Kako se uvjetna osuda veže uz kazne do godine, a djelomična uvjetna za kazne manje od tri godine, to znači da se za teške ozljede prema bliskim osobama više neće moći izreći ni djelomična uvjetna osuda, nego isključivo zatvor. To vrijedi i za silovatelje.