Za NASA-inu igračku, rover Perseverance, u tjedan dana prikupio 350.000 dolara

Kako god se činilo, Hrvatskoj ne nedostaje jedinstvenih ljudi koji stvaraju jedinstvene kompanije, sada već i jednoroge, ali nerijetko i u djelatnostima u kojima većina najčešće ne vidi nekog potencijala. Prvog trenutka kada smo čuli za Alberta Gajšaka i njegov CircuitMess učinilo nam se da bi se moglo raditi o jednoj takvoj, drukčijoj osobi. Kada smo danas 24-godišnjeg poduzetnika i upoznali, prepoznali smo onu energiju kakva se obično vidi u ljudima koje u nekom trenutku označimo uspješnima. Iznimno brz um, do naizgled kaotične razine, sposobnost multitaskinga bez koje se teško može nešto i postići u startupu, jasna ideja o tome što se radi i kako to napraviti, sve je to mladi Karlovčanin imao već prije nekoliko godina.

Gajšak je već tada u svojem umu imao izgrađen jedan svoj svijet, takav u kojem se može prepoznati bilo tko u svijetu, ne nužno u dobi kada se još igrate, već i oni bitno stariji. Pa je tako bilo jako zanimljivo gledati kako taj svijet nastaje. Uz pomoć ljudi poput Tomislava Cara, osnivača Infinuma, koji su vrlo rano prepoznali taj potencijal i ponudili financijsku i, možda bitnije, pomoć u iskustvu u vođenju posla, Gajšak je svoj CirrcuitMess, u kojem je bio samozaposlen preko studentskog ugovora još kao 18-godišnjak, odveo u Zagreb. Iz metropole mu je ipak lakše bilo da mlade generacije nauči vještinama koje su danas još jednom znanja budućnosti kakve su bile nekada. Jer, i prije smo, naime, lemili i šarafili, ali Albert Gajšak mladima današnjice ponudio je da to uče i rade na bitno kreativniji i svrsishodniji način.

VEZANI ČLANCI

Poseže za zvijezdama

Sjećamo se svi iz mladosti igračaka “uradi sam”, kada ste u kutiji dobivali dijelove sa šturim uputama od kojih ste onda sastavljali dizalice, vozila ovakve ili onakve vrste ili štošta drugo. Međutim, problem je, barem za nas koji pripadamo tim sada već nešto starijim generacijama, da se radilo o često ne osobito intuitivnom procesu sastavljanja koji bi po završetku rezultirao mahom neatraktivnim proizvodom koji više nije imao neke svrhe, a u vama nije pobuđivao ambiciju da ga sastavite još jednom. U CircuitMessu Alberta Gajšaka to rade drukčije, korisničko iskustvo daleko je svrsishodnije, a također je i nadograđeno jednom modernom vještinom, a to je kodiranje, jer je u temelju praktički svakog proizvoda i umjetna inteligencija. CircuitMessove igračke koje sastavite imaju upotrebnu vrijednost, edukativne su bez obzira na dob kojoj su namijenjene. Ne zaboravimo, zbog ove svoje ideje Albert je napustio fakultet, ali ona mu je omogućila, u neku ruku barem, da uspije ostvariti jednu svoju želju iz djetinjstva – da postane astronaut.

– S 11 godina napravio sam prve korake u svijet elektronike. Naoružan znatiželjom, počeo sam putovanje koje me dovelo do ovoga gdje sam danas. Tijekom godina lemio sam bezbroj komponenti, kodirao redove za redovima i petljao sa sklopovima do ranih jutarnjih sati. Svaki je projekt donosio nove izazove, nova otkrića i rastuću strast za tehnologijom i inovacijama. Od tih skromnih početaka, imao sam privilegiju surađivati s nekim od najbistrijih umova u industriji, a sve ujedinjuje zajednička vizija da tehnološko obrazovanje učinimo dostupnim i uzbudljivim za sve. Ali ovo putovanje daleko je od kraja. Posežemo za zvijezdama, doslovno, i pozivam vas da nam se pridružite u ovoj kozmičkoj avanturi – otvoreno o svojim počecima i razvoju svojeg startupa piše Gajšak. I to uoči predstavljanja do sada najkompleksnijeg proizvoda svojeg CircuitMessa.

Foto: VL

Batmobile najinovativniji

Igračke NASA-ina rovera Perseverance, zajedno s drugim poznatim letjelicama i sondama američke svemirske agencije, rade se u suradnji s američkim Geek Clubom. Nakon što je uspješno napravljen Batmobile u suradnji s Warner Brosom i DC Comicsom, nakon čega je uslijedio ulazak i u veliki američki lanac Walmart, Perseverance, koji je doista impresivan kada ga vidite uživo, kruna je ovih šest godina razvoja CircuitMessa, koji se uglavnom razvijao u sklopu kampanja na Kickstarteru, dakle kroz zajednicu, a uz europska sredstva koja su omogućila opremanje CircuitMessa u Zagrebu, gdje danas radi 28 ljudi. Na Kickstarter kampanjama do sada je prikupljeno dva i pol milijuna dolara. Samo za Perseverance i druge svemirske igračke u manje od tjedan dana prikupljeno je 350.000 dolara. Mahom su CircuitMessovi djelatnici mlađi od 30 godina, a bave se onim što generacije mladih danas zanima, STEM-om, odnosno igračkama koje objedinjuju znanost, tehnologiju, tehniku i matematiku.

Dok te igračke djeca i mladi slažu na zabavan način, uče o elektronici i programiranju jer kada igračku sastave, mogu se spojiti na računalo i kodirati njezin softver tako da ona postane do kraja funkcionalna. Batmobile je sam Warner Bros proglasio najinovativnijom igračkom godine među svima kojima su ustupili licencu. Krajem prošle godine našao se CircuitMess i na popisu najbrže rastućih srednjoeuropskih tehnoloških tvrtki. Njihove igračke vole i u Africi pa smo prošle godine objavili i priču o jednoj djevojčici iz Nigerije koja s njima stječe znanja iz elektrotehnike, koju želi studirati. Nema nikakve sumnje da će biti još priča iz CircuitMessa, nagrada i iskustava, a o karlovačkom wunderkindu i njegovoj tvrtki iz Lučkog pokraj Zagreba slušat će se još. I to sve češće, pogotovo ako kod kuće imate klince koje ne trebate čekati da se po povratku iz škole žale kako su jedini koji nemaju CircuitMessovu igračku, već im je trebate kupiti sami. Jer možda i sami nešto naučite.