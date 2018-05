Konstitutivnost Hrvata u BiH je ugrožena puzajućim promjenama Daytonskog sporazuma, i zato je potrebno poduzeti sve da se izborno zakonodavstvo promijeni prije općih izbora 8. listopada kako bi Hrvati imali jednaku zastupljenost u predstavničkim tijelima kao Srbi i Bošnjaci. Minimum je provedba odluka Ustavnog suda o legitimnom predstavljanju, naglasili su danas sudionici tematske sjednice saborskog Odbora o Hrvatima iz Hrvatske posvećene položaju Hrvata u BiH, podsjetivši da Hrvatska temeljem svog Ustava, ali i međunarodnih sporazuma iz Washingtona i Daytona ima obvezu štititi političku neovisnost BiH i zalagati se za poštivanje principa.

– Nije naša fiksacija kada kažemo da se u BiH moraju birati hrvatski zastupnici. Plastično rečeno, za Hrvate u BiH su faktička ravnopravnost i europski put dvije strane iste medalje – kazao je bivši ministar vanjskih poslova, HDZ-ov Miro Kovač. Predsjednik Odbora za Hrvate izvan RH Božo Ljubić dodao je da Hrvatska ne smije pasivno čekati razvoj situacije u BiH, već aktivno raditi na reformi izbornog prava.

– Hrvatski narod u dijelu BiH je pred biološkim nestankom, a u drugom je dijelu pred gubitkom ustavom zagarantiranih prava – dodao je Ljubić.

Član odbora i HDZ-ov zastupnik iz BiH Željko Raguž osvrnuo se na procesuiranje ratnih zločina u BiH te primijetio da niti jedna optužnica za zločin protiv čovječnosti u BiH nije podignuta protiv pripadnika Armije BiH jer se tako, smatra Raguž, sugerira da su politike i vojske Hrvata i Srba bile zločinačke, dok se zločini Armije gledaju kao iznimka.

Sve je to, primijetio je zamjenik ministra vanjskih poslova u BiH Josip Brkić, razlog da se odmah mijenja izborno zakonodavstvo jer će to doprinijeti demokratizaciji, ali i stabilnosti BiH. Očekuje, dodao je, BiH što prije uđe u EU, odnosno da do kraja godine dobije mišljenje s pozitivnim preporukama.

– Zabrinuti smo kakva će biti provedba izbora u listopadu jer bi to BiH moglo dovesti do još veće krize – rekla je premijerova izaslanica Zdravka Bušić dodavši kako Hrvatska ne može, ali ni ne smije, mirno promatrati neravnopravni položaj Hrvata u BiH.

Jedino pravo rješenje za BiH jest ulazak te zemlje EU i NATO jer alternative nema, kazao je predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara.

– Ali prije svega treba vidjeti tko je stvarno zainteresiran za ta dva smjera, a prije svega BiH napravimo pravnom državom – predložio je Čavara. I potpredsjednik Sabora, HDZ-ov Milijan Brkić vjeruje da neki u BiH samo tvrde da su za euroatlanski put BiH.

– Hrvati i danas prednjače u toj želji, ali pitanje je koliko se druga dva naroda zalažu za to, jedno je deklarativna priča, a drugo su konkretni potezi u tom smjeru – kazao je Brkić.

SDP-ov Domagoj Hajduković složio se da su svi u Hrvatskoj zabrinuti za naše sunarodnjake u BiH.

– Svi se možemo složiti da je u hrvatskom interesu funkcionialna BiH gdje Hrvati mogu ostvarivati sva svoja prava. Zato Hrvatska mora raditi da se osigura upravo to – rekao je Hajduković.

Predsjednik Odbora Božo Ljubić zastupnike je upoznao s prijedlogom nacrtom "Rezolucije o BiH, položaju Hrvata u BiH i europski put BiH" koju uskoro planira predložiti Saboru na usvajanje te sve pozvao da daju svoje prijedloge kako bi to bio zajednički dokument.

– Nećemo danas o tome, ali smatram da pitanje BiH treba raspraviti i na plenarnoj sjednici Sabora kad se već o BiH raspravlja diljem svijeta – zaključio je Ljubić.