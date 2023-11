Za bolničke dugove veledrogerijama novih 55 milijuna eura, iz Medike poručuju: To nije dovoljno!

Do kraja godine u zdravstveni sustav će se prebaciti novih 55 milijuna eura kojima će se dugovi bolnica svesti unutar 180 dana linearno prema svim veledrogerijama. Ravnatelji bolnica neće potpisivati nagodbe s dobavljačima. Utvrđeno je to na sastanku u Udruzi poslodavaca u zdravstvu gdje su se ravnatelji jučer okupili.

– Linearno ćemo s tih dodatnih 55 milijuna eura smanjivati rokove plaćanje svima, ne samo prema jednom dobavljaču. Prema našim informacijama, ako se to realizira, a najave su da će tako biti, nijedna bolnica do kraja godine neće dugovati dulje od 180 dana – kazao nam je dr. Dražen Jurković, direktor UPUZ-a, nakon sastanka s ravnateljima bolnica.

A on je održan nakon što je Medika prije tri dana objavila da je aktivirala ovrhe za dugovanja bolnica. Medika je iznijela da od 600 milijuna eura ukupnog duga veledrogerijama oni potražuju 210 milijuna. Šef Uprave Medike Jasminko Herceg jučer nam je rekao da pozdravlja linearno vraćanje duga, ali tvrdi da je s 55 milijuna eura nemoguće pokriti sve dugove koji premašuju 180 dana.

– Na 31. listopada bolnice su dulje od 180 dana dugovale skoro 80 milijuna eura. A nova potraživanja idu u studenom i prosincu – iznio nam je podatke J. Herceg. Naglasio je kako Medika nije pokrenula ovrhu ni za jednu bolnicu koja je dugovala manje od 180 dana, pa tako ni za one koje duguju 60 dana, kako je to iznijelo Ministarstvo zdravstva. Jedinu slučajnu grešku napravili su kod bolnice na Ugljanu, i to su smjesta povukli i poslali ispriku.

Jurković kaže da nisu aktivirane ovrhe i nada se da neće, već da će prevladati konstruktivan dogovor. Neke bolnice, kaže, nisu dobile opomene, neke su dobile prijedlog za nagodbu, neke su dobile opomene za dug od 60 dana...

Herceg pak navodi da je Medika potraživanja od 28 bolnica predala odvjetniku i da su za neke bolnice već dobili rješenja o ovrsi, za neke još nisu. Ponovio je kako su opomene slali u srpnju, opomene pred ovrhu u rujnu i kako su se na njih svi jednostavno oglušili, pa i resorno Ministarstvo kojem je Koordinacija veledrogerija slala šest dopisa. Kaže i da su nagodbama htjeli otpisati 50% troškova, no ako do njih ne dođe i ako se ide u sudske sporove, za dvije godine će se trenutni iznos potraživanja skoro udvostručiti.

Svaki vjerovnik ima pravo pokrenuti naplatu za dug dulji od zakonskih 60 dana, no ‘džentlmenskim’ dogovorom u zdravstvu je taj rok za bolnice produljen na 180 dana, a za ljekarne 120 dana.

– UPUZ smatra da su u zadnjih godinu do dvije dana uistinu korektno smanjeni rokovi plaćanja jer su neke bolnice imale čak i do 1000 dana. Danas je to svedeno na180 dana i to je korektno. Ne možete sustav dovesti u red odmah, ali ide se prema tome. Dobre su i najave za iduću godinu. Proračun za zdravstvo za sljedeću godinu trebao bi biti nikad veći i mi smo zadovoljni. Trebao bi iznositi 5,560 milijardi eura – kaže Jurković i podsjeća da je ove godine bio 4 milijarde, a prije deset godina upola manji.

Upravo veći proračun za zdravstvo bolničkim ravnateljima je najava da će im se osigurati realni poslovni okvir i zbog toga nisu protiv prijenosa osnivačkih prava županijskih bolnica na državu. Očekuje se da će u sklopu tako povećanog proračuna doći do korekcija bolničkih limita i cijena zdravstvenih usluga, a ne da se kao dosad problemi rješavaju sanacijama.

