Vukovarski HDZ: Dežulovićeva kolumna 'bomba' je u ove, već dovoljno bolne dane

Hrvatska demokratska zajednica grada Vukovara oštro je osudila kolumnu Borisa Dežulovića na temu žrtve Vukovara koja je nakon objavljivanja podignula puno prašine.

"Na jučerašnji dan, 2. studenoga 2021. godine dok je imenovani pojedinac žustro i nepokolebljivo stvarao svoje mučno djelo, mi smo u Vukovaru mirno i dostojanstveno obilježavali bolnu obljetnicu pada našeg naselja Lužac koji je prije 30 godina izravno napadnut od strane velikosrpskih postrojbi. Ubili su 69 branitelja i civila.

Da, od sredine listopada do kraja studenoga u Vukovaru se gotovo svakodnevno obilježavaju obljetnice – molitve i odavanje počasti za više od 2.700 ljudskih žrtava. To su neizbrisivi datumi hrvatske povijesti s krvavim tragom vječne boli i patnje za sve one koji su pokopali svoje najmilije, za sve one koji ih još uvijek traže, za sve one koji su golim rukama branili svoj grad. Vukovar s time živi svaki dan, a kroz ove dane dijelimo sjećanja, istinu, ponos i zahvalnost sa svima koji osjećaju, znaju i razumiju žrtvu Vukovara", stoji u reagiranju vukovarskog HDZ-a.

Istaknuli su da se radi o dosada neviđenom obezvrjeđivanju žrtve Vukovara i Domovinskog rata te nasrtaju na svetinju naše Domovine.

"Zar nekome toliko može smetati žrtva hrvatskih branitelja i civila za slobodnu i neovisnu Hrvatsku kakvu danas imamo? Hrvatska demokratska zajednica grada Vukovara najvećim dijelom ima članove koji su izravni sudionici Domovinskog rata, djecu iz braniteljskih obitelji, članove braniteljskih udruga, zbog čega smo iznimno pogođeni ovakvim tekstom – „bombom“ u ove, već dovoljno bolne i sjetne dane. Svjesni boli s kojom se nose naši članovi, sugrađani i prijatelji, još jednom najoštrije osuđujemo direktno uznemiravanje svakog pojedinca ovakvim tekstom i neosporan nasrtaj na naš Vukovar!

Kao zajednica domoljuba potaknuti smo još srčanije promicati istinu o vrijednostima Domovinskog rata koje su utkane u naš svakodnevni život", zaključili su iz vukovarskog HDZ-a.