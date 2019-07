Vujčić kaže da se ne treba bojati uvođenja eura jer cijene neće jako porasti: 'To je mit'

Kako nam se bliži dan ulaska u eurozonu, tako jačaju polemike oko toga. Neki podržavaju tu ideju, dok ju drugi odbacuju zato što se boje da će uvođenjem eura cijene jako porasti.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić objasnio je za HRT kako se on ne boji toga i ne shvaća ljude koji su protiv ulaska Hrvatske u eurozonu.

-To jednostavno nije činjenica koja se dogodila u drugim zemljama, pa se neće dogoditi ni u Hrvatskoj. To je više mit jedan, koji je nastao time što ljude danas pitaju, recimo ako dođu novinari naši u Njemačku, ili u Austriju, ili u Italiju, pitaju ih danas kako je utjecao euro na cijene. I onda oni kažu, eh, znate ono što je nekada koštalo jednu marku, kava je sada jedan euro, znači, duplo su porasle. I to je istina, međutim, to sigurno nije zbog eura. Ono što pokazuju statistike da je u godini kad je uvođen euro u različitim zemljama prije nas, a već ih je 19 uvelo, u prosjeku su cijene porasle 0,23 postotna poena. Znači, jesu nešto, ali vrlo malo. A činjenica da je danas nešto jedan euro, što je bilo jednu marku, jednostavno je činjenica to da inflacija uvijek postoji. Ja kažem i pivo kraj Hrvatske narodne banke je koštalo 1998. duplo manje nego što košta danas, a ne zato što smo mi uveli euro. Jednostavno zato što…i za 20 godina će opet biti skuplje. Znači, ne treba miješati uvođenje eura s dugoročnim porastom cijena- objasnio je guverner Vujčić za HRT.

Podsjećamo, Vlada će sutra dati ovlaštenje ministru financija Zdravku Mariću da s guvernerom Hrvatske narodne banke potpiše i pošalje pismo namjere o ulasku Hrvatske u Europski tečajni mehanizam dva (ERM II), a do kraja tjedna očekuje se slanje tog pisma.