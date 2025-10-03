Vučić upozorio: 'Bit će rata, svi se pripremaju!'

Na svečanom otvaranju nove brze pruge koja povezuje Beograd i Suboticu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je ozbiljno upozorenje. Naglasio je da u svijetu vidi intenzivne pripreme za rat, da se o tome najviše govori i da se sve države spremaju upravo za taj scenarij. "Bit će sve teže u svijetu, i bit će teže i kod nas, iz jednostavnog razloga što ljudi moraju znati da se svi pripremaju za rat. A kad se pripremaju za rat, znači da će ga i biti. A ja vam kažem, bit će", izjavio je Vučić.

Dodao je kako je jasno da se mnogi ne bave razgovorima i pregovorima, već se usmjeravaju isključivo na vojne pripreme, piše Telegraf. "Ne zanimaju ih razgovori i pregovori. Kopaju svoje rovove i čekaju početak, a znaju da rat dolazi svakako. Čekaju i pripremaju se", rekao je Vučić.