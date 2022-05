Vučić: Naša situacija sve je gora, a Putin je iskoristio Kosovo za zaštitu ruskih interesa

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će Srbija u budućnosti biti snažnije na europskom putu. Komentirao je na konferenciji i odnose prema Rusiji nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin koristio argument Kosova kako bi opravdao legitimitet separatističkih pokrajina Donjecka i Luhanska, prenosi Nova.rs.

"Usprkos tome što je to nepopularno u Srbiji, i što prema posljednjim istraživanjima koja su nedvosmislena, prvi put imamo jasnu većinu građana koji su protiv ulaska Srbije u EU, nije naš posao da podilazimo javnom mnijenju, naše je da ga čujemo i razumijemo, ali da radimo što je najbolje za državu", rekao je Vučić u obraćanju u Predsjedništvu Srbije te dodao da ima više razloga za to.

"Trgovinska razmjena s EU je 60,2%, odnosno 30,8 milijardi ukupno. S jednom zemljom prelazimo 13% ukupne robne razmjene, a to je Njemačka. Gotovo 300.000 ljudi je zaposleno u kompanijama ili centrima koji pripadaju članovima EU. Najveći dio investicija dolazi iz EU, prošle godine 1,84 milijarde eura na godišnjem nivou, što je više nego što su imale mnoge zemlje iz EU koje se graniče sa Srbijom", rekao je srpski predsjednik i istaknuo da razumije da su ljudi ljuti jer vide EU kao nekoga tko vrši pritisak u pogledu Kosova, kao i sankcija Rusiji.

Kao primjer naveo je to da vijest o izgradnji brze pruge Beograd-Niš traje jedan dan iako to rješava višedesetljetne probleme te je naveo kako je to nešto što Srbija radi zajedno s EU. Podsjetio je da u međunarodnim odnosima ne postoji ljubav, te da moraju voditi računa o srpskim interesima.

"Moja je poruka da se Srbija nalazi danas na europskom putu, da ćemo snažnije ići tim putem i boriti se za mjesto Srbije u okviru obitelji europskih naroda", izrazio je srpski predsjednik koji je nedavno osvojio novi mandat, prenosi Nova.rs.

Putin i Kosovo

Rekao je i kako je situacija promijenjena na gore nakon izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina i to kako je rekao "ne jer je imao namjeru naštetiti Srbiji, već je kosovsko-metohijsko pitanje postavio na drugačiji način, u zaštitu ruskih interesa". Vučić je kazao da je pozicija Srbije teža i zahvaljujući reakcije međunarodne zajednice.

Vučić je citirao Putinovu izjavu iz razgovora kojeg je ruski predsjednik vodio 26. travnja s glavnim tajnikom UN-a Antoniom Guterresom, a koja se tiče i odluke Međunarodnog suda pravde.

"Putin je želeći da zaštiti ruske interese našao pravnu osnovu za upad u Ukrajinu, političko-pravnu osnovu koju štiti odlukama Međunarodnog suda pravde i koji se služi pravno-političkim presedanima koji su učinile zapadne zemlje na teritoriju SR Jugoslavije i Srbije", kazao je i potom citirao i odluku Međunarodnog suda pravde koja se tiče Kosova i Metohije.

"Međunarodni sud pravde u Haagu je iskoristio propust tadašnjih vlasti u formuliranju pitanja', rekao je Vučić i dodao da je trebalo pitati drugačije, te da bi tada odgovor bio negativan. "Međunarodni sud pravde nije ustanovio da je jednostrano proglašenje nezavisnosti u skladu s međunarodnom pravom, već da nije u suprotnosti", rekao je Vučić i dodao da je Putin braneći svoje političko-pravne poteze povukao argument "koji nije lak".

"Putin će reći - imali smo referendum na Krimu, provest ćemo i u drugim oblastima... I sada pošto na Zapadu znaju koliko god govorili da su sprječavali genocid ili humanitarnu katastrofu, to isto i Putin može da radi u Ukrajini. Cijeli Zapad da bi uskratio taj argument Putinu tražit će od Srbije da brzo ide k priznanju nezavisnosti da bi mogli Putinu reći da to nije isti slučaj. Ako dobiju suglasnost Srbije za to onda imate pravni presedan i to više nije isto", naveo je Vučić i dodao da će Srbija biti izložena najvećim pritiscima do sada da bi rekli da Kosovo nije slično onome što se događa u Ukrajini.

"Zato će tema Kosova za nas biti najdominantnija u budućem periodu. Svi zapadni lideri rekli da je Putin inzistirao na slučaju Kosovo u njihovim razgovorima. To ne znači da će Rusija priznati Kosovo, već da ćemo biti pod velikim pritiskom kako Putin ne bi mogao koristiti argumentaciju Kosova', rekao je Vučić, prenose mediji.

